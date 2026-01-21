‘Supernova Strikers: Genesis’ 2026: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la presentación de la cartelera completa?

Alana Flores y Juan Guarnizo protagonizan la cartelera de 'Supernova Strikers: Genesis' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Supernova Boxing, IA Gemini).

Supernova Strikers: Genesis presenta su cartelera completa este miércoles. La organización del evento de boxeo de celebridades confirmó que el anuncio se realizará con transmisión en vivo que anticipan llena de sorpresas.

La expectativa se disparó luego de que Supernova Boxing confirmara la participación de Víctor Ordóñez, ‘Lonche de Huevito’, creador de contenido que en meses recientes fue mencionado por la influencer Yeri Mua.

Esta presentación se realiza mientras aumenta la expectativa por eventos como Ring Royale con la pelea Karely Ruiz vs. Marela Mistral en Monterrey.

¿A qué hora y dónde ver en vivo la presentación oficial de ‘Supernova Strikers: Genesis’?

La presentación de la cartelera de Supernova Strikers 2026 se lleva a cabo este miércoles 21 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Durante el evento, la organización adelantó que se revelarán todas las peleas, se hará un anuncio sorpresa y se realizará el primer cara a cara oficial entre algunos de los combatientes que subirán al ring en abril.

La transmisión será gratuita y en vivo a través del canal oficial de Supernova en YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

Víctor Ordóñez ‘Lonche de Huevito’, confirmado para ‘Supernova Strikers: Genesis’

Uno de los anuncios previos a la presentación fue la confirmación de Víctor Ordóñez, ‘Lonche de Huevito’, como participante de Supernova Strikers: Genesis.

La organización oficializó su presencia a través de redes sociales, donde adelantó que su pelea será parte de la cartelera completa que se revelará durante la presentación del 21 de enero.

El nombre de Víctor Ordóñez quedó vinculado recientemente a una controversia luego de que Yeri Mua denunciara amenazas de muerte en redes sociales, responsabilizando directamente al creador de contenido y a seguidores identificados como ‘F.E.S.’.

La influencer veracruzana hizo pública la situación a través de Instagram y X, donde aseguró haber recibido mensajes intimidatorios, publicaciones con armas y una manta con advertencias relacionadas con una presentación programada en Tijuana. Incluso, etiquetó a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir atención al caso. Tras esto, la presentación de Yeri Mua se llevó a cabo sin contratiempos.

Alana Flores, la figura central en ‘Supernova Strikers: Genesis’

En el plano estrictamente deportivo, la streamer Alana Flores se mantiene como la figura central del evento. La regiomontana regresa al ring tras cuatro victorias consecutivas en boxeo amateur, incluida su más reciente pelea ante Gala Montes en Supernova Strikers 2025.

Para Supernova Strikers: Genesis, Alana buscará su quinto cinturón, ahora ante una rival de complexión similar, según ha adelantado. Aunque el nombre no se ha confirmado, existen rumores que apuntan a que su rival sería la actriz Bárbara de Regil.

El otro confirmado es el también streamer Juan Guarnizo, exesposo de Ari Gameplays, quien también ha participado en la promoción del evento.

Supernova Strikers: Genesis se realizará el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX, a diferencia de la edición pasada que fue en el Palacio de los Deportes.

Precios de los boletos para Supernova Strikers: Genesis 2026

La organización ya activó la preventa para fans, con un rango amplio de precios que responde a la cercanía con el ring y al tipo de experiencia.

Precios oficiales de preventa – Supernova Strikers: Genesis 2026:

Zona Roja: 10,968 pesos

Super Palco Platino / Platino VL: 10,114 pesos

Zona Naranja: 9,626 pesos

Super Palco Oro / Oro VL: 8,406 pesos

Zona Amarilla: 5,966 pesos

Pits 1 y 2 (de pie): 4,746 pesos

Zonas patrocinadas y Zona Verde: 4,502 pesos

Zona Azul y Capacidad Diferente: 2,636 pesos

Zona Morada: 1,381 pesos

Zona Celeste: 1,004 pesos

Zona Rosa y Rosa VL: 753 pesos

Los precios corresponden exclusivamente a la preventa para fans, de acuerdo con información oficial del sistema de boletaje; se desconoce si estos cambiarán con la publicación de la cartelera completa.