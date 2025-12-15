Precios de Supernova Strikers 2026: ¿Cuánto cuesta ver a Alana Flores y Juan Guarnizo sobre el ring?

Estos son los precios de los boletos para el evento Supernova: Genesis, donde Alana Flores regresa al ring. (Foto: Supernova/IAGemini)

El fenómeno del boxeo con creadores de contenido vuelve a escena. Supernova Strikers: Génesis ya activó su preventa para fans y, aunque la cartelera completa aún no se revela, hay dos nombres confirmados que concentran la atención: Alana Flores y Juan Guarnizo.

El evento que combina boxeo, música en vivo y un despliegue visual de gran formato, está de vuelta con algunos cambios y te contamos todos los detalles y los precios revelados al momento.

¿Cuándo y dónde es Supernova Strikers: Génesis 2026?

De acuerdo con la información publicada en Superboletos, Supernova Strikers: Génesis se realizará el domingo 26 de abril de 2026, teniendo como sede la Arena CDMX, en la Ciudad de México.

Los horarios oficiales son los siguientes:

Apertura de puertas: 15:00 horas

15:00 horas Peleas preliminares: 16:00 horas

16:00 horas Inicio oficial del show: 17:00 horas

17:00 horas Duración estimada: alrededor de 6 horas

La organización recomienda llegar con anticipación para vivir la experiencia completa, debido a que el evento no se limita únicamente a las peleas estelares.

Ya se revelaron los precios para la nueva edición de Supernova. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Cuánto cuestan los boletos de Supernova Strikers 2026?

Uno de los principales atractivos de esta etapa es que ya se conocen los precios oficiales de la preventa para fans, los cuales varían según la cercanía al ring y el tipo de experiencia.

El rango de precios va de 753 a 10,968 pesos, lo que permite opciones tanto para quienes buscan zonas accesibles como para quienes quieren una experiencia premium.

Precios de boletos en la preventa para fans de Supernova Strikers: Génesis 2026

Zona Roja: 10,968 pesos

10,968 pesos Super Palco Platino / Platino VL: 10,114 pesos

10,114 pesos Zona Naranja: 9,626 pesos

9,626 pesos Super Palco Oro / Oro VL: 8,406 pesos

8,406 pesos Zona Amarilla: 5,966 pesos

5,966 pesos Pits 1 y 2 (de pie): 4,746 pesos

4,746 pesos Zonas patrocinadas (Sabritas, Elektra, Mercado Libre, Miniso, Banco Azteca, McCormick, Pepsi, Toyota, Mega, Boing) y Zona Verde: 4,502 pesos

4,502 pesos Zona Azul y Capacidad Diferente: 2,636 pesos

2,636 pesos Zona Morada: 1,381 pesos

1,381 pesos Zona Celeste: 1,004 pesos

1,004 pesos Zona Rosa y Rosa VL: 753 pesos

Estos costos corresponden exclusivamente a la preventa para fans, de acuerdo con la información oficial del sistema de boletaje.

¿Quiénes pelean en Supernova Strikers: Génesis?

Hasta el momento, la organización no ha revelado la cartelera completa. Sin embargo, ya se confirmó la participación de Alana Flores y Juan Guarnizo, dos de las figuras con mayor arrastre mediático dentro del universo digital.

La edición 2026 contempla seis combates, además de intermedios musicales y segmentos especiales que forman parte del concepto de Supernova, según la descripción oficial del evento.

En el caso de Alana, podría pelear contra Bárbara de Regil, encuentro que se insinuó durante la pasada edición pero que no se ha confirmado al momento.

Alana Flores regresa al ring en el evento Supernova: Genesis, evento programado para abril de 2026. (Crédito: Shutterstock/IG:@alanafloresf).

Alana Flores en Supernova Strikers 2026: Lo que debes saber

La presencia de Alana Flores es uno de los ejes centrales de Génesis. La creadora de contenido regiomontana llega al evento con un historial sólido en el boxeo amateur, acumulando cuatro victorias consecutivas y el mismo número de cinturones.

Su triunfo más reciente se dio en Supernova Strikers 2025, donde venció por decisión unánime a Gala Montes, pese a la diferencia física entre ambas. Antes de eso, Alana ya había ganado en eventos como La Velada del Año IV y V y Stream Fighters 3, consolidándose como una de las competidoras más constantes del circuito.

Para Génesis, la influencer ha adelantado que enfrentará a una rival de su misma complexión, aunque el nombre aún no ha sido confirmado oficialmente. De ganar, Alana buscaría sumar su quinto cinturón dentro del boxeo amateur.