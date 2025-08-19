Pelea contra Alana Flores ayudó a Gala Montes con una adicción: ‘Las drogas no son la solución’

La actriz Gala Montes aseguró que generó una adicción pero logró superarla gracias a su compromiso en Supernova Strikers (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Luego de perder ante la setramer Alana Flores, la actriz Gala Montes admitió que su combate estelar en el evento Supernova Strikers le ayudó a superar una adicción.

Por medio de redes, Gala Montes inició el día posterior a la pelea con una historia que incluía la leyenda “hicimos lo que pudimos”. Sin embargo, en una publicación posterior en su muro, compartió más sobre su sentir.

“En los últimos meses, me han pasado muchas cosas personales MUY dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y por ende terminé enganchándome con (hierba)”, se sinceró.

Sin embargo, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ reveló que el entrenamiento deportivo le ayudó: “Gracias a este proceso, logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez y así dejar a un lado las cosas que me estaban destruyendo tanto… y yo, con eso, ¡ya gané!“.

De este modo, Gala Montes llamó a sus seguidores no buscar la solución a problemas personas en las drogas, sino en buscar alternativas mejores como el deporte y ayuda. Asimismo, aprovechó para felicitar a Alana Flores por su victoria sobre el ring.

“Felicidades Alana, ¡me dueleee la mandíbula hijaaaa! Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo, con todo el corazón", sentencia la actriz.

Con seña obscena, así se despidió Gala Montes tras perder ante Alana Flores

Momentos después de perder en boxeo ante Alana Flores, la actriz Gala Montes abandonó el ring del evento Supernova Strikers con algunas señas obscenas para el público.

En un video viral en redes, se escucha a un joven que le grita “¡Puro Adrián Marcelo!” a Gala Montes ante su salida. La actriz responde con algunas señas obscenas, mientras es escoltada hacia afuera.

Momentos antes, Gala Montes había reconocido su derrota frente a Alana y con el público en el Palacio de los Deportes y streaming escuchándola: “Me quedo con este momento hermoso y felicito mucho a Alana, lo hizo increíble y (es) un honor haber estado aquí”, expresó.

Alana Flores se ‘burla’ de Gala Montes tras ganarle

En una noche que mezcló espectáculo, música y boxeo de celebridades, Alana Flores venció a Gala Montes por decisión unánime en Supernova Strikers 2025. A pesar de los 19 centímetros de estatura y 13 kilos de diferencia a favor de Montes, la streamer regiomontana dominó el combate a ver de los jueces, quienes dieron tres tarjetas idénticas de 30-26.

Tras la polémica entre Alana y Gala previa a su pelea, Alana Montes hizo alusión a un momento en que Montes cayó sobre ella, lo cual generó un meme con un Don Ramón aplastado. “Buenos días”, escribió la streamer regiomontana.

Tras ganar sobre el ring, la streamer aseguró que Gala Montes había sido “la rival más difícil” a la que se había enfrentado: “Fue un reto bastante complicado pero se logró. Nunca dudé de mis capacidades”.

Flores agradeció a las personas a acercarse al deporte: “Anímense a practicar boxeo, es el mejor deporte que he hecho en toda mi vida, estoy enamorada y espero que muchos más lo puedan conocer”.

Tras esto, se enlazaron con la actriz Bárbara de Regil, quien aceptó el reto de pelear contra Alana Flores en lo que se proyecta como una segunda versión de Supernova Strikers, evento que llegó a más de 10 millones de personas, de acuerdo con el youtuber Berth-Oh, host del evento.