¿Cómo llegó Alana Flores al boxeo? De recepcionista de un gimnasio a streamer y peleadora

Alana Flores está vinculada con las redes sociales pero recientemente con el boxeo de exhibición con celebridades (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini / MexSPort).

La historia de la influencer Alana Flores con el boxeo incluye de por medio pasión y la disciplina, además de una lucha contante contra las críticas. Próximamente, se subirá por cuarta ocasión al ring, esta vez para una pelea contra la actriz Gala Montes en el evento Supernova Strikers.

Nacida en Nuevo León, esta joven pasó de transmitir en streaming y generar contenido a subir al ring y conquistar títulos en algunos eventos de combates de exhibición con muchos reflectores encima.

Hoy, es ‘tricampeona’ invicta en un circuito de boxeo de celebridades que tuvo su boom con ‘La Velada del Año’ de Ibai Llanos, donde ya tiene dos victorias.

La streamer mexicana Alana Flores tiene más de 4.8 millones de seguidores en Instagram (Foto: Mexsport).

¿Quién es Alana Flores y cómo empezó en el boxeo?

Antes de ponerse los guantes, Alana ya era conocida en el mundo digital, el cual comenzó en 2020 luego de quedarse sin trabajo durante la pandemia, cuando decidió comenzar a hacer stream.

“Me corrieron de mi trabajo, trabajaba en la recepción de un gimnasio. Estaba estudiando Economía, dejé la carrera”, contó en un podcast con el comediante ‘La Mole’. “Empezaron las clases en línea, mi vida era muy tranquila (...). Vi que una amiga empezaba a streamer en Facebook (...). La primera vez se contaron 20 personas”.

Su carisma y cercanía con los seguidores la convirtieron en una figura popular en redes sociales y decidió dejar su carrera para dedicarse de lleno al contenido digital. Además, se unió a la Kings League como presidenta de Raniza FC, vinculándose de cerca con el deporte de una manera más práctica.

Sin embargo, el boxeo apareció como un nuevo reto que cambió el rumbo de su vida. Comenzó por curiosidad, pero rápidamente mostró sus habilidades y gran pasión por ello.

El gran salto de Alana llegó con su participación en ‘La Velada del Año IV’, el evento organizado por Ibai Llanos que mezcla deporte y espectáculo. Junto con Amablitz, hermana de Ari Gameplays, ganó en un combate 2 vs. 2 a las creadoras españolas Zeling y Nissaxter.

Este proceso no fue sencillo, pues Alana Flores nunca había boxeado antes. En un video sobre su primer entrenamiento en noviembre de 2023, 4 meses antes de que se presentara el evento de ‘La Velada IV’, dejó en claro que era su incursión en el deporte, aunque había rumores en redes sociales de que antes ya había practicado.

En mayo pasado, Alana dijo que se cuestionaba seguir en el boxeo, esto luego de que se difundiera fotografías íntimas realizadas mediante ‘deep fake’; sin embargo, aseguró que seguiría adelante.

“Me cuestiono si realmente valdrá la pena seguir teniendo un equipo de fútbol, seguir en redes o boxeando. Siempre llego a la misma respuesta, de que lo hago porque me encanta y porque estoy cumpliendo mis sueños”, sentenció.

En julio, David Faitelson criticó a Alana Flores luego de que Marc Crosas la calificara como “una máquina”: “en solo 20 segundos, Mariana ‘La Barby’ Juárez la manda al hospital…”, aseguró el periodista.

“Una niña de Guadalajara de 14 años llamada Mía Cueva terminó hoy en la séptima posición del trampolín de 1 metro del Mundial de deportes acuáticos en Singapur… ¿Y ustedes me vienen con la historia de una ‘chica fresa’ que se dice ‘streamer’ y que se disfraza de boxeadora? Ya saben a dónde irse… ¿o les muestro el camino?“, escribió el periodista en otro tuit.

Unos días después, Alana Flores compartió mensajes donde, le decían, el periodista quería una entrevista con ella. “¿Qué dicen?”, escribió con sarcasmo la creadora de contenido.

¿Cuántas veces ha peleado Alana Flores?

Alana ha librado un total de tres combates al momento y su pelea ante Gala Montes representará su cuarta vez sobre el ring. La primera vez, fue el ya mencionado combate en dúos como parte de ‘La Velada IV’.

En octubre de 2024, Alana volvió a pelear, ahora contra la creadora María Alejandra Villegas ‘MAV’ en Medellín, Colombia, como parte del evento Stream Fighter 3. Una vez más, la mexicana se impuso y obtuvo su segunda victoria.

En la quinta edición de ‘La Velada del Año’, celebrada el 26 de julio de 2025, se coronó ‘tricampeona’ en el circuito de celebridades tras vencer a la española Ari Geli en una decisión dividida de los jueces.

Esta victoria no estuvo exenta de polémicas; sin embargo, nuevamente habló de su sentir con relación a un tuit que aseguraba que tenía “genética masculina”.

Comentarios como estos duelen porque al final soy humana y siento muchísimo mis emociones”, expresó. “Por otro lado, me hace sentir que soy tan dura en lo que hago que tienen que compararme con un hombre para poder describir mi fuerza", agregó.

Anala Flores se subirá al ring para pelear contra Gala Montes en Supernova Strikers: ¿Cuándo es y dónde ver en vivo?

En un duelo que se ha visto envuelto en polémica, Alana Flores peleará contra Gala Montes como parte del evento Supernova Strikers en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Cartelera y dónde ver la pelea Alana Flores vs. Gala Montes

El evento arrancará a las 6:00 pm (hora CDMX) y se transmitirá gratis por redes sociales de Supernova Boxing (YouTube, Facebook, TikTok, Twitch), además de DAZN y salas de Cinépolis

Cartelera destacada:

Alana Flores vs. Gala Montes (estelar)

(estelar) Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado (coestelar)

(coestelar) Westcol vs. Mario Bautista

Mercedes Roa vs. Milica

Luis Pride vs. Shelao

El show contará con música en vivo de Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros y más.

Previo a la pelea Gala Montes vs. Alana Flores ya hay una polémica por las reglas que habrá en el encuentro. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Supernova Strikers, Imagen generada mediante IA Gemini).

La polémica previa a la pelea de Alana Flores vs. Gala Montes: ¿Cuál fue el peso pactado para la pelea?

La pelea Alana Flores vs. Gala Montes ha estado marcada por una controversia: originalmente se pactó que Alana pelearía con un límite de 54 kg y Gala con 62 kg, pero tras negociaciones se decidió pelear sin límite de peso, con guantes de 12 oz para Alana y 14 oz para Gala.

La diferencia de estatura también es un factor: Alana mide 1.56 m, mientras que Gala alcanza los 1.75 m. Además, hubo declaraciones cruzadas sobre las condiciones pactadas y supuestos malentendidos con los representantes, lo que calentó el ambiente antes del campanazo inicial.