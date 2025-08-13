¿Lord racista? Adrián Di Monte ventila cómo fue pleito de Julio González y Gil Alcalá: ‘Le dijo naco e indio’

A casi un año de la salida de Julio González y Gil Alcalá de los Pumas de la UNAM, el actor Adrián Di Monte, segundo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, dio a conocer más detalles sobre el pleito que condujo al despido de ambos porteros mexicanos.

Esta decisión deportiva llevó a Pumas a sumirse en muchas dudas y cambios en la portería hasta la reciente llegada del exguardameta del Real Madrid Keylor Navas. El semestre pasado, se la jugaron con el joven Pablo Lara y el mexico-español Álex Padilla; en éste, han usado mayoritariamente al joven de 17 años Rodrigo Parra como alternativa y también a Miguel Paul.

Parece que, con la llegada del tico, al fin tendrán un portero que dé seguridad bajo los tres postes, jerarquía por su trayectoria y calidad al equipo. Sin embargo, el club Universidad Nacional atravesó un año de altibajos en la posición tras la salida de González y Alcalá, dos porteros de mucha experiencia y que Julio, incluso, había tenido nivel para llegar a la Selección Nacional; hoy, parece estar muy lejos del Mundial de 2026.

¿Qué pasó entre Julio González y Gil Alcalá? Esto sabe Adrián Di Monte

En una entrevista para TUDN tras su salida del reality show, el actor cubano Adrián Di Monte reveló que su cuñado es Gil Alcalá, a quien considera su ‘familia’. “Es un tipazo, es un gran hombre, es un gran papá, yo lo amo, es mi hermano”.

En cuanto al pleito, dijo: “Yo sé la verdad (...). A la familia siempre hay que defenderla y, la verdad, que su salida fue muy injusta”.

Di Monte explicó que todo inició después de que Julio González “ofendió en un vestidor” a Gil Alcalá “después de un juego (...); se acercó, saludó a todo el mundo y se acercó a este güey, y el tal Julio, cobardemente le dijo ‘ahora sí me saludas tú’, y le dijo ‘indio, negro, naco’ y son cosas muy feas que no se deben decir, y más cuando son mexicanos”.

Luego de este altercado, “se armó una rebambaramba” en el vestidor de Pumas. Dijo que “todos aman a Gil”, por lo que “todos estaban en contra de Julio diciendo ‘te pasaste de lanza porque esos adjetivos descalificativos no van en el deporte’, es una actitud totalmente antideportiva”.

“Gil siempre fue como un padre para todos y siempre apoyó a todos y estuvo ahí rifándosela siempre, hasta para le mismísimo Julio. Esa es la verdad por la cual sale, porque la directiva toma la decisión de sacarlos a los dos, pero fue muy injusto para mi cuñado. Yo creo que lo peor que alguien puede hacer es tratar de quitarle el pan de la boca a un papá de familia”, expresó.

Tras esto, Gil Alcalá no halló acomodo en Liga MX y actualmente milita en el Atlético La Paz de Liga de Expansión. “Ahora está en Baja California, está luchando siempre. (...) A mí me vale madre porque no soy futbolista, soy actor, y siempre voy a sacar la cara por los míos”, comentó.

En entrevista para el podcast El RePortero de Yosgart Gutiérrez, Julio González dijo: “Salí caliente (...). Me meto al vestidor, me hice de palabras con Gil. Me desquité y me agarré con él; se enojó, reaccionó y nada más. Una discusión de palabras. No volví a decir nada más. Al día siguiente, nos citan (...), aclaramos nuestras diferencias (...) y, acabando esa reunión, me habla Gustavo (Lema, exentrenador de Pumas) a su oficina y me dice ‘Julio, no voy a contar más contigo, no me gustó la reacción en el vestidor por la discusión y tomé la decisión que se vayan los dos’”.

Adrián Di Monte hizo alusión a las declaraciones que dio Julio González con relación a lo ocurrido: “(Gil) no lo dice porque es un caballero (...). No se dejen engañar con entrevistas falsas y con testimonios cobardes y, si quieren, pregúntenle a los argentinos y a todos los del equipo. Hay testigos y hay hasta video”.

Actualmente, Julio González juega en el Puebla de Pablo Guede (clasificado a cuartos de final de Leagues Cup), pero no se ha afianzado de la titularidad y ha rotado con la ‘Araña’, Iván Rodríguez y con Juan Pablo Gómez.