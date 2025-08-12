México vs. Ecuador en Guadalajara: Fecha, sede y detalles del amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana disputará un partido amistoso clave ante Ecuador en Guadalajara, como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunció este martes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Este encuentro es parte de la fecha FIFA de octubre y representa una prueba exigente para el equipo dirigido por Javier Aguirre, ya que Ecuador marcha segundo en las eliminatorias de la Conmebol y ya cuenta con su boleto para la justa mundialista.

“Va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial, a petición de Javier Aguirre. Será contra Ecuador, que va segundo en las eliminatorias de la Conmebol y está clasificado al Mundial; será una dura prueba”, dijo Diulio Davino, director deportivo de la Selección.

La selección mexicana enfrentará a Ecuador el próximo 14 de octubre en un partido amistoso en el estadio de Guadalajara, sede de la Copa del 2026, anunció este martes la Federación Mexicana de Fútbol. EFE/ Francisco Guasco

¿Cuándo y dónde es el partido de México vs. Ecuador?

El partido amistoso es el 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron, casa de las Chivas y una de las tres sedes mexicanas para el Mundial 2026.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 104 partidos del Mundial. El estadio de las Chivas será escenario de cuatro encuentros correspondientes a los grupos A, K y H, entre ellos uno de la Selección Mexicana el 18 de junio.

La última vez que la Selección Mexicana jugó en Guadalajara fue en octubre de 2024, cuando enfrentó a Estados Unidos en un amistoso.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, afirmó que jugar en Guadalajara le dará al equipo nacional la posibilidad de adaptarse a uno de los estadios donde se disputará uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial.

“Aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo; el segundo del grupo en el que podríamos definir gran parte de la clasificación a la siguiente ronda; por lo tanto, es de suma importancia conocer el estadio. Estaremos también estrenando la nueva cancha y es importante que los jugadores la conozcan”, refirió.

El Akron estrenó un nuevo césped Bermuda NorthBridge, aprobado por la FIFA para el Mundial de Futbol Guadalajara 2026. (Foto: Cuartoscuro.com) (Fernando Carranza García)

Además de servir como preparación para el 'Tri’, el duelo contra Ecuador funciona como un ensayo para la sede, que ha sido remodelada con nuevo césped, pantallas, sonido ambiental, mejoras en baños y palco de prensa.

“El estadio está mejor que nunca la cancha está increíble y estará mejor para entonces”, dijo Amaury Vergara, dueño de Chivas y del estadio Akron. “Nos va a funcionar mucho como ensayo de cara al Mundial y sabemos que vamos a hacerlo muy bien para ser una gran sede”.

Calendario de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

El partido ante Ecuador es uno de los 14 encuentros de preparación que México tiene antes de su debut el 11 de junio de 2026, fecha de inauguración del Mundial.

En la agenda confirmada por la FMF, México enfrentará a Japón y Corea del Sur los días 6 y 9 de septiembre en Estados Unidos, y a Colombia el 11 de octubre en Arlington, Texas, antes de cerrar la ventana de octubre con el choque frente a Ecuador en Guadalajara.

Ivar Sisniega, adelantó que en noviembre se disputarán amistosos contra rivales de alto nivel y que la mayoría de los partidos previos al Mundial se jugarán en México, en distintas sedes. Añadió que un posible duelo con Argentina en Estados Unidos no está confirmado, como se dio a conocer en el país suramericano.

“Para noviembre no puedo compartir los rivales, pero son de gran categoría y puedo adelantar que jugaremos muchos partidos en México, es una buena noticia, queremos jugar la mayoría de esos en el país en distintas plazas”, comentó Sisniega.