‘Fuimos con la presidenta’: Ma Jin se queda con Osmar Olvera tras petición de aumento a Sheinbaum

Ma Jin, entrenadora de clavadistas mexicanos, confirmó su permanencia en el equipo del multimedallista Osmar Olvera luego de una petición del atleta a Claudia Sheinbaum.

Olvera pidió a la presidenta de México un aumento de sueldo a la instructora porque tenía “ofertas de muchos países”.

La exclavadista china también entrenó a otros deportistas que ya están retirados, entre ellos Rommel Pacheco y Paola Espinosa.

“Hicimos historia en el deporte para México, en los clavados, fue muy bien al equipo, ayer estuvimos con la presidenta y con Rommel Pacheco, estoy feliz y más tranquila, me voy a quedar con Osmar Olvera y el equipo, estoy muy contenta”, contó la entrenadora china Ma Jin en un video publicado en X.

Ella agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por recibirlos, además mencionó a Pacheco, a quien felicitó por el “apoyo” que les brindó como titular de la Conade.

“Está Rommel en la Conade, apoyándonos a nosotros, yo hoy vi trampolines nuevos que llegaron, va a hacer muchas cosas, así que muchas gracias presidenta”, finalizó.

¿Qué pidió Osmar Olvera a Claudia Sheinbaum tras ganar medalla de oro en Mundial de Clavados 2025?

Osmar Olvera consiguió la medalla de oro en el Mundial de Clavados 2025 en Singapur en la prueba de trampolín de 3 metros con un total de 529.55 puntos, con los que superó a Yuan Cao y Zongyuan Wang, ambos clavadistas chinos.

Osmar Olvera ganó la de oro en el Mundial de Clavados 2025 ante competidores chinos. (Foto: EFE)

Tras su llegada a México, el atleta nacional pidió un aumento de sueldo para su entrenadora Ma Jin para conseguir su permanencia en el equipo de clavadistas.

“Le tendrían que llegar una muy buena oferta para que se quisiera ir, todavía no le llegan al precio, aunque han sido tentadoras las ofertas, no se ha querido ir, pero estoy preocupado, porque es importante que se quede al menos este ciclo", contó en una conferencia de prensa el pasado 5 de agosto.

Mismo día en que tuvieron una reunión con Claudia Sheinbaum, de la cual el deportista mexicano salió con ‘tarea’:

Quedamos de que en su periodo de descanso, puedan ir a dar pláticas a las secundarias, preparatorias o primarias, hablar con los jóvenes de su esfuerzo, de la disciplina, lo que significa el deporte y que sean ejemplo para todas las generaciones", declaró la presidenta en su conferencia mañanera de este 6 de agosto.

Ma Jin fue la entrenadora de clavadistas mexicanos como Alejandra Orozco, Paola Espinosa y Rommel Pacheco (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Mexsport).

¿Quién es Ma Jin, entrenadora de clavadistas como Osmar Olvera y Paola Espinosa?

Ma Jin es de origen chino y desde su niñez comenzó a practicar clavados, aunque nunca quiso representar a su país: Nunca me emocionaron los clavados. No me fui porque desde los 12 años me daban un sueldo. Ganaba un poquito menos que mi mamá y eso que ella ganaba bien", contó para Proceso.

Sin embargo, ella sufrió un accidente durante un entrenamiento que la dejó ciega unos días cuando tenía 17 años:

"En una competencia, al tirarme desde los 10 metros, me golpeé la cara en el agua y me lastimé los ojos, me sangraban, después de eso quedé ciega unos días".

A sus 20 años comenzó a entrenar clavadistas y llegó a México en 2003, para hacerse cargo del equipo infantil de México. Entre los deportistas que instruyó en los deportes acuáticos están los siguientes: