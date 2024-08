Alejandra Orozco se retira de los Juegos Olímpicos en París 2024: ¿Cuántas medallas ganó?

Este 6 de agosto, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, es un día que quedará marcado no solo en la historia del deporte en México, también en la de Alejandra Orozco, quien después de dedicarse 20 años de su vida al deporte, hoy se retiró de las competencias olímpicas.

La clavadista originaria de Jalisco compitió por última ocasión en unos Juegos Olímpicos este martes que se realizó la final de clavados femenil desde la plataforma de 10 metros en la categoría individual, donde también participó Gabriela Agúndez.

Final de clavados, París 2024: Así fue la última participación de Alejandra Orozco en unos Juegos Olímpicos

Llevándose las manos al corazón y con un largo abrazo a su entrenador, Iván Bautista, ‘Ale’ se despidió a sus 27 años de los Juegos Olímpicos en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, al norte de París.

Sin pasar de los 70 puntos en sus cinco apariciones, Ale terminó su participación en París 2024 con un clavado de dos y media vuelta hacia atrás con uno y medio giros por el que le dieron 57.6 puntos, sumando un total de 320.6 unidades, con lo que quedó en octava posición.

Alejandra Orozco terminó en la octava posición y con esta participación se despide de los Juegos Olímpicos. (Zhang Yuwei/Xinhua News Agency)

“La verdad que un clavado no me define. Lo quería hacer mejor”, reconoció a la prensa entre risas. “Estaba muy emocionada, hasta temblaba de saber que era el cierre de muchas cosas, de muchos años, de un proceso también que fue difícil”, explicó la medallista olímpica.

Si bien una de sus intenciones era retirarse con otra presea entre sus palmarés, enfatizó que se retira no solo de París, sino de su carrera como atleta olímpica, con ‘las manos llenas’.

“Por supuesto que siempre pensamos en los metales y nos esforzamos por eso, para llevarnos las manos llenas, pero yo ahora, aunque no es material, me voy con las manos llenas. Me voy con muchísimo cariño, apoyo, con mucha resiliencia (…) ya es una Ale que dimensiona dónde está, a diferencia de hace cuatro ciclos, que era una niña y pues ahora lo vivió, lo sintió, lo disfrutó y lo dio todo hasta el final”, completó Orozco a Olympics.com.

Alejandra Orozco ha sido un referente en los clavados mexicanos inspirando a generaciones con su pasión y dedicación. Su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo y perseverancia.



¡Gracias, @AleOrozcoLoza, por tanto! 🇲🇽🏅 pic.twitter.com/VnR8JxTXId — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 6, 2024

Alejandra Orozco: ¿Dónde inició su carrera olímpica?

El sueño de Alejandra Orozco Loza, una joven originaria de Zapopan, Jalisco, comenzó en 2011, cuando fue voluntaria en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

“Fue ver desde otro ángulo mi deporte, con toda esa emoción. También ver cómo mis compañeros estaban participando en esa plataforma y cómo se llevaban los oros. Fue como una inyección de energía para mí de pensar que algún día yo también lo podía hacer”, prosigue Orozco para Olympics.com. “Me siento muy orgullosa de esa niña que fue voluntaria”.

¿Cuántas medallas ha ganado Alejandra Orozco en Juegos Olímpicos?

Su debut en Juegos Olímpicos fue cuando tenía tan solo 15 años, cuando en dupla con la experimentada Paola Espinoza ganó la medalla de plata en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, con lo que su carrera despegó ‘con el pie derecho’.

Ale Orozco consiguió su primera medalla en unos juegos Olímpicos acompañada de Paola Espinoza. (OSVALDO AGUILAR NIKON D4/Mexsport / OSVALDO AGUILAR)

Repitió participación en los Olímpicos de Río 2016, aunque en esta ocasión no pudo hacerse de una presea olímpica para nuestro país, con lo que llegó a cuestionarse a sí misma su trabajo.

Hacia Tokio 2020, hizo dupla ahora con la clavadista Gaby Agúndez, con quien logró la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos, realizados en 2021. Esta fue su segunda y última medalla olímpica, pues en la edición de París 2024 no pudo conseguir una presea.

“Cada victoria o cada derrota me dio un nuevo impulso para seguir”, aseguró Orozco, que espera ser recodada por su “resiliencia”.





