Ana Guevara, satisfecha con su dirección de la CONADE: ‘No soy la amiga, era dinero público’

Ana Gabriela Guevara, extitular de la CONADE, aseguró que siempre trató de ayudar a los atletas y fue empática pero no todos ellos siguieron los pasos necesarios para continuar con los apoyos para ir a competencias.

Tras retirarse del deporte en 2008, Ana Gabriela Guevara no sabía qué hacer de su vida. Entonces, fue invitada a trabajar para el gobierno por Marcelo Ebrard cuando era el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En ese proceso, conoció a Andrés Manuel López Obrador y la invitó a su campaña presidencial de 2012, la cual ganó Enrique Peña Nieto.

En ese mismo 2012, Guevara fue candidata a Senadora de la República, donde salió electa. Ya con experiencia en la política, AMLO ganó la campaña presidencial en 2018 y fue cuando le dijo que la quería como la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Y así es como llego a la CONADE. Trabajando y presentándole qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer y finalmente se da mi nombramiento para llegar”, explicó en una entrevista para Alex Blanco y presumió que ejerció “con uno de los presupuestos más bajos que ha tenido la institución”, con el que, aseguró, lograron “hacer magia.

Ana Gabriela Guevara se despidió en 2024 de su mandato en la Comisión Nacional de Deporte. (Foto:Cuartoscuro)

‘Que vendan Avón’: ¿Por qué Ana Gabriela Guevara aseguró que nadadoras eran mentirosas y deudoras?

Una de las declaraciones más cuestionadas durante el mandato de Ana Gabriela Guevara en la CONADE fue hacia el equipo mexicano de nado sincronizado, cuyas integrantes aseguraron que no habían recibido apoyo del gobierno y que habían tenido que financiarse por otros medios, como hacer ventas.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró la exatleta al programa Así el Weso de W Radio.

Durante la conversación el periodista deportivo le cuestionó si había tenido falta de empatía con las atletas mexicanas, a lo que la exatleta contestó: “Así se decidió. No hay nada que aclarar”, pero dio más detalles.

“Inicia la administración con usos y costumbres que así venía pasando... en aquellos años, donde había problemas a las federaciones: no daban dinero a los atletas, debían, no pagan impuestos, tenían problemas (...). El país de aquellos años a hoy, cambió muchas cosas”, expresó.

Según dijo Ana Gabriela, cambió el tema con Hacienda y ya no se daba más dinero por adelantado ni en una sola exhibición, como se estilaba anteriormente. Sin embargo, presumió que fue empática y que, incluso, crearon una figura “ante el impedimento administrativo que había, de apoyo directo al atleta”, es decir, que no hay intermediarios como la federación. Sin embargo, puntualizó que las nadadoras no comprobaron el uso del recurso y no continuaron con él.

“Al momento que yo te doy el recurso, tú te vuelves obligado de comprobar. Entonces, (...) se les da recurso así y no lo comprueban; y, entonces, a la vuelta de la esquina, ocupaban otra vez. Pero no me compruebas lo que te dimos, no te puedo volver a dar. Es como una tarjeta de crédito, no me pagas, te bloqueo la tarjeta de crédito”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador confió a Ana Gabriela Guevara la gestión de la CONADE. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

En ese sentido, Guevara aseguró que la ley no prohíbe que los atletas busquen financiamientos por otros lados. Incluso, recordó que ella llegó a vender tamales para poder comprar unos tenis. Sin embargo, acusó que las atletas recurrieron a un escándalo mediático.

Sobre las voces que la acusan de falta de empatía, Guevara dejó en claro que sus responsabilidades al frente de la CONADE eran distintas: “ya no soy atleta, tengo una responsabilidad porque soy la directora de la institución. No soy la amiga, no soy la compañera de selección; no es mi dinero, aparte, es dinero público y tiene una regla de operación y una normativa para poderse ejecutar”.

Ana también reconoció que tuvo una buena gestión desde su perspectiva: desde afrontar un corto proceso a los Juegos Panamericanos Lima 2019 apenas inició su administración, llevar a buen puerto la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en medio de la pandemia e iniciar el proceso hacia París 2024.

“Si nosotros hubiéramos aplicado la regla como estaba, hubiéramos mutilado media selección porque tienen problemas las federaciones, deben dinero”, sentenció.

Además, presumió que dio las herramientas a los deportistas para poder ir a diferentes competencias: “se compró equipamiento; botes, bicicletas, espadas, todo lo alcanzable se dio”.