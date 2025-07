Calendario Leagues Cup 2025: ¿Cuándo juegan los equipos de Liga MX y cómo es el nuevo formato?

¡Suena el silbatazo inicial... en la Leagues Cup 2025! El torneo colaborativo entre la Liga MX y la MLS enfrenta a los 18 equipos del futbol mexicano contra igual número de representantes de la liga de Estados Unidos y Canadá.

Tras una jornada 3 llena de acción en la Liga MX, se frenan las acciones para jugar la partidos de fase uno de la Leagues Cup y aquí te presentamos todos los detalles del torneo, el cual estrena un nuevo formato que espera ser más atractivo para el público.

Calendario de la Leagues Cup 2025: ¿Cuándo juegan los equipos de la Liga MX?

A diferencia de años anteriores donde se celebraba un parón de un mes para jugar el torneo, en esta ocasión se frena únicamente dos semanas para que los equipos puedan jugar a fecha doble y después se reinicia el Apertura 2025, según el calendario de la Liga MX.

Los equipos mexicanos que avancen deben jugar a media semana entre las jornadas 5 y 6 los cuartos de final; entre la 6 y 7 las semifinales; y la final se lleva a cabo el 31 de agosto, tras la jornada 7 del torneo y previo a la primera fecha FIFA de la temporada.

A continuación, el calendario por cada equipo de la fase de grupos se la Leagues Cup 2025, donde todos los equipos mexicanos jugarán contra 3 de MLS en la primera etapa:

América

Miércoles 30 de julio , 7:30 PM — vs Salt Lake (America First Field – Sandy, Utah)

, 7:00 PM — vs Minnesota Miércoles 6 de agosto, 7:30 PM — vs Portland (Q2 Stadium – Austin, Texas)

Atlas de Guadalajara

Miércoles 30 de julio , 5:30 PM — vs Inter Miami (Chase Stadium – Fort Lauderdale, Florida)

, 4:00 PM — vs Orlando Miércoles 6 de agosto, 5:30 PM — vs Atlanta United (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia)

Atlético de San Luis

Miércoles 30 de julio , 8:30 PM — vs Portland (Providence Park – Portland, Oregon)

, 7:30 PM — vs Salt Lake Miércoles 6 de agosto, 6:30 PM — vs Minnesota (Allianz Field – Saint Paul, Minnesota)

Chivas de Guadalajara

Jueves 31 de julio , 5:30 PM — vs New York Red Bulls (Sports Illustrated Stadium – Harrison, New Jersey)

, 5:50 PM — vs Charlotte FC Jueves 7 de agosto, 5:00 PM — vs FC Cincinnati (TQL Stadium – Cincinnati, Ohio)

Club Xolos de Tijuana

Jueves 31 de julio , 9:00 PM — vs LA Galaxy (Dignity Health Sports Park – Carson, California)

, 7:30 PM — vs Colorado Rapids Miércoles 6 de agosto, 9:00 PM — vs Seattle Sounders (Lumen Field – Seattle, Washington)

Cruz Azul

Jueves 31 de julio , 8:30 PM — vs Seattle Sounders (Lumen Field – Seattle, Washington)

, 8:30 PM — vs LA Galaxy Jueves 7 de agosto, 6:30 PM — vs Colorado Rapids (Dignity Health Sports Park – Carson, California)

FC Juárez

Jueves 31 de julio , 5:30 PM — vs Charlotte FC (Bank of America Stadium – Charlotte, North Carolina)

, 3:30 PM — vs FC Cincinnati Jueves 7 de agosto, 5:30 PM — vs New York Red Bulls (Sports Illustrated Stadium – Harrison, New Jersey)

León

Martes 29 de julio , 5:00 PM — vs Montréal (Stade Saputo – Montreal, Quebec)

, 4:00 PM — vs New York City Martes 5 de agosto, 5:30 PM — vs Columbus (Lower.com Field – Columbus, Ohio)

Mazatlán FC

Martes 29 de julio , 8:30 PM — vs LAFC (BMO Stadium – Los Angeles, California)

, 6:30 PM — vs Houston Dynamo Martes 5 de agosto, 8:00 PM — vs San Diego (Snapdragon Stadium – San Diego, California)

Rayados de Monterrey

Jueves 31 de julio , 5:00 PM — vs FC Cincinnati (TQL Stadium – Cincinnati, Ohio)

, 6:30 PM — vs New York Red Bulls Jueves 7 de agosto, 5:30 PM — vs Charlotte FC (Bank of America Stadium – Charlotte, North Carolina)

Necaxa

Miércoles 30 de julio , 5:30 PM — vs Atlanta United (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia)

, 5:00 PM — vs Inter Miami Miércoles 6 de agosto, 5:00 PM — vs Orlando (Inter&Co Stadium – Orlando, Florida)

Pachuca

Martes 29 de julio , 9:00 PM — vs San Diego (Snapdragon Stadium – San Diego, California)

, 8:30 PM — vs LAFC Martes 5 de agosto, 6:30 PM — vs Houston Dynamo (Shell Energy Stadium – Houston, Texas)

Puebla

Martes 29 de julio , 6:00 PM — vs New York City (Sports Illustrated Stadium – Harrison, New Jersey)

, 5:00 PM — vs Columbus Martes 5 de agosto, 6:00 PM — vs Montréal (Stade Saputo – Montreal, Quebec)

Pumas UNAM

Miércoles 30 de julio , 6:00 PM — vs Orlando (Inter&Co Stadium – Orlando, Florida)

, 7:00 PM — vs Atlanta United Miércoles 6 de agosto, 5:30 PM — vs Inter Miami (Chase Stadium – Fort Lauderdale, Florida)

Gallos Blancos de Querétaro

Miércoles 30 de julio , 6:30 PM — vs Minnesota (Allianz Field – Saint Paul, Minnesota)

, 9:00 PM — vs Portland Miércoles 6 de agosto, 7:30 PM — vs Salt Lake (America First Field – Sandy, Utah)

Santos Laguna

Jueves 31 de julio , 7:30 PM — vs Colorado Rapids (DICK’S Sporting Goods Park – Commerce City, Colorado)

, 8:30 PM — vs Seattle Sounders Jueves 7 de agosto, 9:15 PM — vs LA Galaxy (Dignity Health Sports Park – Carson, California)

Tigres UANL

Martes 29 de julio , 7:00 PM — vs Houston Dynamo (Shell Energy Stadium – Houston, Texas)

, 9:00 PM — vs San Diego Martes 5 de agosto, 8:30 PM — vs LAFC (BMO Stadium – Los Angeles, California)

Deportivo Toluca

Martes 29 de julio , 5:00 PM — vs Columbus (Lower.com Field – Columbus, Ohio)

, 7:00 PM — vs Montréal Martes 5 de agosto, 5:30 PM — vs New York City (Yankee Stadium – Bronx, New York)

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2025 y cuál es el premio por ganarla?

Además de un premio que se reporta desde años anteriores 2 millones de dólares para el campeón de la Leagues Cup, los tres mejores de la competencia podrán participar en la Concacaf Champions Cup, torneo cuyos ganadores entres 2025 y 2028 clasificarán al Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

En la fase uno no habrá empates; tras una igualdad en los 90 minutos, se da un punto a cada quien y se tira una ronda de penales para darle al ganador uno adicional. Estos puntos no se sumarán a una tabla general o por grupo, sino a una específica de equipos de la Liga MX, de modo que “los cuatro equipos con más puntos de cada liga clasificarán a las rondas eliminatorias, directamente a cuartos de final”.

Los cuartos de final se disputarán con 4 equipos de cada liga de la siguiente manera, y de acuerdo a su clasificación en la tabla individual: MLS 1 vs. LIGA MX 4, MLS 2 vs. LIGA MX 3, MLS 3 vs. LIGA MX 2, y MLS 4 vs. LIGA MX 1.

Los que ganen, jugarán las semifinales; los ganadores de esta instancia irán a la final mientras que los perdedores jugarán un partido por el tercer lugar.

¿Dónde ver la Leagues Cup desde México en vivo?

Todos los partidos de la Leagues Cup 2025 serán transmitidos mediante Apple TV y el MLS Season Pass. Sin embargo, algunos partidos se podrán ver mediante TV Azteca y TUDN en México, incluyendo la final.

De acuerdo con la Leagues Cup, “se transmitirán 16 partidos en total: 12 en la Fase Uno y 4 en la fase de eliminación, con cinco partidos en exclusiva por Televisa y diez por TV Azteca. La final se transmitirá en simulcast por ambas cadenas", explican.