Ana Guevara se justifica por falta de apoyo a nadadoras: ‘No puedo tener sentimentalismos’

La exatleta Ana Gabriela Guevara asegura que es la primera directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su administración ha sido la más vigilada en sus 35 años de historia con 80 auditorías, por lo que argumentó que no busca dar la espalda a los deportistas, pero tampoco los apoyará sin apego a la ley.

Luego de sus polémicas con el equipo de nado sincronizado, la exvelocista las acusó de “chantaje” y asegura que se les avisó de la situación de la Federación Internacional de Natación tras las acusaciones de peculado a su presidente Kiril Todorov, por lo que ella no tiene la facultades para decidir si lo que dicen sobre él es cierto o no.

“Yo trabajo para el gobierno mexicano y es mi deber cuidar a quién le damos el recurso, porque si yo omito lo que la ley dice y lo que normativamente está establecido, soy omisa de la ley”, explicó en entrevista con el periodista David Faitelson.

Ana Gabriela no quiere cometer una falta grave como daño patrimonial, delito por el que podría ir a la cárcel, pero no reconoce al Comité Estabilizador de World Aquatics, al que considera ilegal. “Al momento en que hay un obstáculo eso trunca todo lo demás”, expresó al señalar que se reunieron con las nadadoras para explicarles que no tendrían apoyos y becas.

“World Aquatics no tiene facultades para venir a imponer porque primero hay que respetar la ley nacional. Y aclaro, no es que nosotros defendamos al aún presidente Kiril Todorov, es simplemente que hacemos validar lo que legalmente es”.

Ana Gabriela Guevara aseguró que es su deber cuidar los recursos del Estado. (Foto: Mexsport) (Mariano Rios/Mariano Rios)

Ana Gabriela Guevara cree que se han “encarnizado” con la CONADE

Guevara defiende su mandato y argumentó que no le dio la espalda a las nadadoras, pero hasta no tener un fallo, veredicto o sentencia de una autoridad no puede tomar determinación. Tras sus cuestionadas declaraciones por la venta de las atletas de productos como trajes de baño, aseguró que no es una situación “de madruguete, de imposición o autoritaria” personal de su parte.

“El recurso está dentro en las instalaciones, el recurso lo tiene la CONADE; lo que hay es un impedimento legal”. Además reiteró que toda la problemática ha sacado a la luz un “mal de origen” en donde se ha “encarnizado” tanto a la institución que lidera como a ella que “ha puesto en evidencia, no el mal manejo de esta administración sino el mal manejo histórico; lo único que nos ha tocado a nosotros es pagar los platos rotos de lo que dejaron acá adentro”.

Pero reitera que no puede actuar de otra forma porque su deber es cuidar y ejecutar correctamente los recursos del Estado. “Esa es mi posición, yo no puedo tener sentimentalismos... Si yo estuviera mal el órgano interno de control ya me hubiera caído encima, si yo estuviera excediéndome de facultades ya hubieran venido a requerirme; todo está sobre la mesa, clarito”.

Guevara dijo que tiene la camiseta puesta por los deportistas porque desea que México tenga buenos resultados en los Juegos Olímpicos París 2024. “Estoy de ese lado, pero viene el chantaje y se golpea a la institución”.