Este es el sueldo de Ana Gabriela Guevara, exvelocista y titular de la Conade

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, señaló que el equipo de nado artístico no había declarado los gastos realizados durante 2016-2018. (Cuartoscuro)

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, está involucrada en una polémica por las declaraciones que hizo en contra del equipo de nado artístico, cuya última cosecha de medallas fue en el Mundial de Natación en Egipto.

La funcionaria ha acumulado varios episodios en los que se le ha cuestionado la falta de apoyo a deportistas, entre ellos el equipo liderado por Nuria Diosdado. Tras los comentarios de ‘desdén’ ha surgido la pregunta acerca de cuál es el sueldo de la la exvelocista olímpica.

¿Cuánto gana Ana Gabriela Guevara?

De acuerdo con la plataforma Nacional de Transparencia, Ana Guevara Guevara percibe un sueldo de 105 mil 228.35 pesos, lo cual equivale a más de 500 salarios mínimos.

En diciembre de 2018, Ana Guevara fue nombrada como titular de la Conade por Andrés Manuel López Obrador, por tanto dejó su puesto como diputada de Sonora para asumir el nuevo cargo federal.

¿Por qué Ana Gabriela Guevara señaló de “mentirosas” a las nadadoras?

Tras ser señalada por las nadadoras de no recibir apoyos e incentivos para cubrir los gastos para participar en el reciente Mundial, Guevara acusó a las nadadoras de no comprobar sus gastos por más de 2 millones 748 mil pesos del periodo 2016-2018, y además de no participar en ninguna competencia durante 2022.

“Son mentirosas porque son 40 mdp invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen (...) Se han atrevido a levantar la voz al presidente de la república cuando él entregó el apoyo aun con el COVID”, añadió. “No compitieron durante todo 2022. ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, detalló.

Nuria Diosdado había señalado anteriormente que tuvieron que cubrir de forma independiente más de medio millón de pesos para competir en Egipto. Entre las actividades que realizaron para reunir fondos, las deportistas relataron que vendieron trajes de baño y solicitaron apoyo económico de la Fundación Slim.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras”, declaró la exatleta al programa Así el Weso de W Radio respecto a los comentarios de las deportistas.

Las respuestas no se hicieron esperar y ante la forma en la que Ana Guevara se expresó de la venta de enseres, Jessica Sobrino, una de las medallistas en el Mundial de Natación en Egipto, apuntó que hay familias que se sostienen de la venta de productos y otros enseres.

“Muchas amas de casa se mantienen de este tipo de ingresos, vender Tupperware, Avon. Debería ser de orgullo porque muchas familias se mantienen de esto y, al contrario, decirle a las empresas que si se quieren sumar a nuestra causa estaremos agradecidas”, dijo en entrevista con Publisport.

Tras la mención de la marca, Tupperware lanzó un mensaje en redes sociales en el que expresaba su apoyo al equipo de nado artístico.

“Hola @jessisobrino, @GlendaInzunzac, @PamelaToscano10 y equipo, queremos escucharlas, nuestras puertas están abiertas, encontremos maneras de trabajar juntxs y ayudar a más #mexicanasincreíbles como ustedes a lograr sus sueños”, se lee en la cuenta de Twitter de Tupperware México.