Ana Gabriela Guevara también estuvo del otro lado: Así se quejaba de la CONADE como atleta

Cuando competía como atleta para México, Ana Gabriela Guevara era una de las deportistas que se quejaban de la falta de apoyo de la CONADE que ahora dirige en medio de la polémica con el equipo de nado artístico, que ganó el Mundial de la especialidad luego de vender trajes de baño.

Fue en 2003 cuando acudió a un encuentro con empresarios y políticos en el Club de Industriales, una de las veces en que la corredora manifestó su descontento. “Les voy a pedir apoyo (económico) y que sepan la verdad de las cosas, que se den cuenta que detrás de una medalla mundialista no hay un trabajo especial ni dedicado.

“Creen que tengo un séquito de 15 personas entre nutriólogos, entrenador, fisiatras, y no es así. Es algo que quiero que vean. Les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que ser así (mejorar en lo económico) o no pueden ser, así de simple”, argumentó vía Proceso.

Entonces calificaba como “desagradable” toparse con “deportistas frustrados” en empresas con renombre. “Uno piensa que todo será más fácil al creer que ya viví lo más difícil del deporte y no voy a encontrarme a la CONADE, el COM o a la Federación, y que por fin ya no habrá tanta burocracia en papeleo, pero justo cuando piensas que será más accesible con las empresas te puedes estrellar, porque te hacen lo mismo”, añadió.

Cuando a Ana Gabriela Guevara no le interesaba un cargo en la CONADE

Durante su administración, Guevara se ha metido en más de una polémica como con la raquetbolista Paola Longoria o la clavadista Paola Espinosa.

Pero antes de ser parte de CONADE, había asegurado que no quería integrarlo. “No me interesa un cargo en la CONADE ni en el Comité Olímpico. Puedo hacer cosas de mayor importancia y provecho para el deporte y la juventud en general fuera de esos organismos que dentro de ellos”.