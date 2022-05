Las polémicas entre Paola Espinosa y Ana Guevara: Así inició el conflicto

Ana Guevara y Paola Espinosa no tienen una buena relación desde 2020. (Foto: Instagram / @paolaoficialof)

“Es la peor de los últimos años”, describió Paola Espinosa a la administración de Ana Gabriela Guevara durante el anuncio de su retiro profesional de los clavados.

La clavadista mexicana ha dicho adiós a los trampolines este día, no sin antes arremeter contra la administración actual de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y su titular, con quien antes tenía una buena relación.

¿Por qué se pelearon Paola Espinosa y Ana Guevara?

El conflicto comenzó a partir del 2020 porque, según Paola Espinosa, no aceptó firmar una carta compromiso para mantener sus apoyos económicos del Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

“Me querían hacer firmar una carta compromiso en donde escribías tus logros de ese año para que te siguieran manteniendo tus apoyos, pero en el último párrafo decía que no puedes tener ningún cargo público o político y yo en abril de ese año ya había firmado para ser diputada plurinominal con el Partido Verde”, explicó a Atypical Te Ve, programa de Carlos Alazraki.

La clavadista baja californiana luego lamentó que le exigieron entrenar en la ‘burbuja’ del Centro de Alto Rendimiento al inicio de la pandemia de COVID-19 pese a tener una hija pequeña y tampoco la dejaron salir para verla.

Paola Espinosa acusó a Ana Guevara de dejarla fuera de Tokio 2020

Espinosa acusó después a la exatleta sonorense de tener algo personal en su contra y de dejarla fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Paola Espinosa y su compañera Melanie Hernández quedaron en tercer lugar en el Control Técnico Nacional de Clavados para definir a los representantes en Tokio. Sin embargo, la cuatro veces olímpica defendió que ellas ganaron la plaza olímpica en el Campeonato Mundial del 2019 y merecían ir a los JJOO.

“Cuando llegamos a México, le preguntamos a Ana Gabriela que si nos iban a dejar ese lugar y nos dijo que sí, que no nos preocupáramos”, dijo a Atypical Te Ve. Ante la incertidumbre, acudió con Carlos Padilla, director del Comité Olímpico Mexicana y eso molestó a la titular de Conade.

“El criterio de merecimiento ofende al progreso que debe transmitir una atleta de ese tamaño a las nuevas generaciones. Se tiene que saber perder”, comentó Guevara tras el Control Técnico.

El polémico tuit de Paola Espinosa en Tokio 2020

Cuando la pareja conformada por Dolores Hernández y Carolina Mendoza finalizó en cuarto lugar en Tokio 2020, Espinosa tuiteó que “era tan viable” que ella y su compañera podían ganar medalla; luego borró el tuit y se disculpó.

“Fue rebasada por su sentimiento de hígado y no meramente en el ánimo de contribuir en el equipo. La humildad debe ser reflejo del acompañamiento”, comentó Ana Guevara sobre el reproche de Espinosa.

“Me voy decepcionada. Es la peor administración de los últimos años, es un retroceso. Pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar”, dijo Espinosa en conferencia de prensa al anunciar su retiro.