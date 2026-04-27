Grupo México y BlackRock crean gigante de la electricidad en México: ¿Qué sabemos de la fusión?

Grupo México anunció que su división de infraestructura firmó un acuerdo definitivo para combinar sus activos de generación de energía con Saavi Energía, firma que pertenece en su totalidad al portafolio de Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock, con el objetivo de crear una de las plataformas privadas más relevantes del sector energético en el país.

De acuerdo con un anuncio enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación contempla la integración de 14 centrales eléctricas ubicadas en zonas estratégicas de alta demanda a nivel nacional, lo que dará lugar a una capacidad instalada conjunta de 4 mil 510 megawatts (MW), además de una cartera de proyectos en desarrollo cercana a los 5 mil MW.

Tras concretarse la transacción, la nueva estructura accionarial de Saavi quedará controlada en un 70 por ciento por Grupo México y el 30 por ciento restante por Global Infrastructure Partners.

Para dimensionar el tamaño de esta transacción, la capacidad instalada de esta fusión supera en un 73.4 por ciento a todos los activos que Iberdrola le vendió a Cox por 4 mil millones de dólares.

¿Qué dejará la fusión de Grupo México con BlackRock?

Grupo México destacó que esta integración permitirá generar economías de escala, así como sinergias operativas que fortalecerán la eficiencia y resiliencia del portafolio energético.

Asimismo, se busca consolidar a Saavi como uno de los principales generadores privados en México, en un contexto de creciente demanda eléctrica impulsada por factores como la relocalización de empresas y el aumento en el consumo industrial.

Grupo México subrayó que esta alianza también refleja su confianza en el país y su intención de continuar invirtiendo en infraestructura estratégica, al tiempo que abre la puerta a futuras oportunidades de colaboración con GIP tanto en México como en mercados internacionales.

La operación aún está sujeta a la obtención de autorizaciones regulatorias correspondientes y se prevé que cierre durante el tercer trimestre de 2026.