‘Lo vemos después del Mundial 2026′: ¿Cuánto dinero cuesta la baja productividad de las empresas?

Durante el Mundial 2026, incluso directivos de las empresas planean tomarse el día para disfrutar de algún partido. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

El Mundial 2026 fue inaugurado por Shakira y Belinda. Miles de mexicanos festejaron la victoria de México ante Sudáfrica desde casa, ya que por decreto presidencial, se ordenó el home office a ciertos sectores. Pero, ¿qué tanto afecta a la productividad de las empresas este evento deportivo?

Los partidos de la Copa del Mundo alteran las dinámicas en las empresas, ya que con frecuencia se hace una pausa y se reúne a los trabajadores para ver el partido de la Selección Mexicana o algún otro de interés.

Una encuesta de Ultimate Kronos Group (UKG) revela que el 37 por ciento los trabajadores, en efecto, están dispuestos a modificar sus horarios de trabajo para seguir algún partido del Mundial 2026.

Además, se encontró que el Mundial 2026 afecta la productividad de los empleados y las empresas, al modificar dinámicas y horarios de trabajo.

El Estadio Ciudad de México será sede de los partidos del Mundial 2026. (Cuartoscuro).

Mundial 2026: ¿Cuánto pierden las empresas en productividad?

La encuesta de UKG se realizó a 8 mil empleados en Australia, Canadá, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

Se estima que el Mundial 2026 podrá generar pérdidas de hasta 17 mil millones de dólares solo en EU, una de las sedes de los partidos.

Para México, las pérdidas son de 369 millones de dólares, mientras que para Canadá, de 479 millones de dólares.

“La Copa del Mundo es más que un evento cultural global del que la gente quiere formar parte. Es una verdadera prueba de planificación de la fuerza laboral que puede afectar el rendimiento, la productividad, la comunicación e incluso la retención de personal si no se gestiona de forma proactiva”, explica Suresh Vittal, director de producto de UKG.

La productividad en las empresas podría caer durante el Mundial 2026, debido a que los empleados están dispuestos a cambiar su horario laboral. (Cuartoscuro).

Mundial 2026: ¿Por qué baja la productividad en las empresas?

Según los hallazgos de UKG, durante el Mundial 2026, un 27 por ciento de los empleados y gerentes planea faltar, presentarse a trabajar con resaca, seguir los partidos durante su horario de trabajo y pedir flexibilidad en su jornada laboral.

Además, 26 por ciento de los trabajadores admitió que sobrepasará los límites de lo que su jefe tolera, incluyendo la transmisión en directo de partidos y resúmenes.

Se encontró también que uno de cada cinco empleados, o el 22 por ciento, espera ir cansado o agotado a la oficina tras ver algún partido del Mundial 2026.

Pero los directivos también tienen planes de disfrutar el Mundial 2026, ya que el 42 por ciento planea tener un día libre, un 50 por ciento avisará sobre cambios en su horario de trabajo y un 45 por ciento pedirá flexibilidad de última hora.

Directivos y empleados están dispuestos a cambiar sus horarios laborales para ver los partidos del Mundial 2026. (Cuartoscuro).

“Los empleadores no necesitan sacrificar la productividad por la flexibilidad. Necesitan la disciplina para planificar con antelación, la visión para actuar según se presenten los cambios y la capacidad de ejecución para transformar la presión en rendimiento, al igual que las grandes estrellas del fútbol mundial”, recomendó Vittal.

Mundial 2026: ¿Cuál es el impacto económico en México?

Tres ciudades de nuestro país son sedes de los partidos del Mundial 2026. Ante este panorama, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ‘sacó la casa por la ventana’, e invirtió mil millones de pesos tan solo en la rehabilitación de la Línea 2 del Metro.

También y en tiempo récord, se construyó el Jardín Flotante Tlallipan sobre Calzada de Tlalpan y se sumaron unidades al Tren Ligero, que es el principal sistema de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, los esfuerzos paracerán ‘no rendir frutos’ en el impacto económico, según Moody’s Analytics.

“Las ciudades anfitrionas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han supervisado una expansión moderada de infraestructura, incluyendo mejoras a la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México y un nuevo parque elevado, pero el gasto en términos ajustados por inflación está muy por debajo de los dos torneos anteriores organizados por la nación azteca”, indicó Moody’s.

Clara Brugada 'apostó' por la rehabilitación de la Línea 2 del Metro rumbo al Mundial 2026. (Cuartoscuro).

La calificadora estimaque el Mundial 2026 generará un impulso económico de apenas 0.14 puntos base al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Moody’s advirtió que el efecto positivo del Mundial 2026 en México será insuficiente y prevé que el principal beneficio económico para el país provenga del aumento del turismo.

Pero además que México ‘sale ganando’, ya que el impacto económico del Mundial 2026 en EU y Canadá será menor, donde se prevén 0.05 y 0.08 puntos porcentuales respectivamente.

Con información de Jassiel Valdelamar.