Banco Mundial alinea su marco país al Plan México

Tultepec, Estado de México.- En otoño próximo el Grupo del Banco Mundial habrá actualizado su Marco de Alianza con el País (CPF por sus siglas en inglés), para colaborar en hacer realidad los objetivos del Plan México, mismos que coinciden con la misión del organismo multilateral, dijo Ajay Banga, presidente del grupo, sobretodo en alcanzar bienestar para la población a partir de generar empleos.

“El Plan México tiene sus prioridades que están íntimamente relacionadas con las nuestras, que tienen que ver con los trabajos y el crecimiento, para invertir en infraestructura, energía, agua; invertir en el tipo de capital humano adecuado, la inversión en salud e invertir en el tipo de políticas y gobiernos, también desde ahí cómo modificamos, movemos el capital privado, porque no hay suficiente dinero en cualquier país cuando no entra la iniciativa privada”, dijo.

“El gobierno de México está dispuesto a trabajar con nosotros junto con el plan México que es exactamente la misma idea porque se conecta con hacer todo desde la energía hasta la atención médica, hasta la agricultura, el turismo y desde luego las micro, pequeñas y medianas empresas porque esa es la vitalidad de todo país”, agregó en su mensaje emitido en las instalaciones de Grupo Naturasol, empresa familiar mexicana enfocada al procesamiento de alimentos, que ha sido beneficiada de la plataforma AgriConnect.

El nuevo CPF se tendrá listo para otoño con una visión a cinco años en la que coincidan los objetivos del organismo con los del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. A diferencia del marco anterior, será un ciclo de menos tiempo y enfocado a cuatro sectores estratégicos: farma, agricultura, salud y energía.

“Nuestro enfoque se movió de varias cosas a enfocarnos, junto con el Plan México, en empleos, infraestructura, la gobernanza privada y adecuada y en pocos sectores, energía, salud, fabricación y la oportunidad es que México sea una parte importante de las cadenas de valor y cuando trabajamos con las micro y pequeñas empresa, va a funcionar muy bien para la creación de trabajos para el país, esa es la idea”, explicó.

El Banco Mundial como una entidad movilizó 112 mil millones de dólares para mercados emergentes en su último año fiscal que concluyó en junio, comparado con 32 mil millones de dólares hace tres años.

Durante su visita de martes y miércoles en México, Ajay Banga se reunirá con bancos privados, banca de desarrollo nacional y funcionarios del gobierno con enfoque en el impulso al capital privado.

“Me parece que es muy importante esto para crear infraestructura, tanto física, pero también de salud y de educación y que sea escalable para las personas. El capital privado crea trabajos, los gobiernos no, los gobiernos facilitan la creación de trabajos y he visto uno de mis esfuerzos más grandes en el capital privado”, destacó.

Cadenas agroindustriales sostenibles

Más allá de la situación en la que se encuentra la negociación del TMEC, el presidente confía en que los socios encontrarán la manera de seguir la relación y en México las pymes tienen oportunidad de integrarse a las cadenas de suministro y crecer en los mercados de exportación, dijo al reconocer que empresas familiares como Naturasol pueden expandir su mercado hacia Norteamérica.

“Podemos ver compañías como estas que están suministrando, no solo a México, sino que también están llegando a mercados norteamericanos, entonces esperamos que van a encontrar la forma de que las relaciones funcionen, me parece que todos los acuerdos comerciales tienen que ser “un tomar y dar”, esa es la definición del comercio y lo que vamos a ver en la negociación de este tipo de estira y floja”, dijo en su visita a la planta en Tultitlán, Estado de México.

Con más de 3,700 empleados, Grupo Naturasol se benefició de la plataforma AgriConnect, desarrollada por

Corporación Financiera Internacional (IFC), para fortalecer los vínculos entre agricultores, empresa, mercados y financiamiento para construir cadenas de valor agroalimentarias más productivas, inclusivas y sostenibles.

En 2025, IFC anunció un préstamo de hasta 30 millones de dólares para financiar nuevas líneas de producción para los negocios de papa y maíz de Naturasol con la expectativa de apoyar a más de 2 mil empleos directos e indirectos y reduzca el uso de agua en 20 por ciento respecto al promedio de la industria.