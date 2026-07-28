Paga la hamburguesa triple y no una multa: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 29 de julio

El Hoy No Circula aplicará con normalidad en CDMX y Edomex este miércoles 29 de julio.

¿El tráfico te agarrará en tu auto o en el transporte? El Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México para este miércoles 29 de julio.

El calendario del Hoy No Circula de la Secretaría de Medio Ambiente indica que el programa aplica para autos particulares con engomado rojo y terminaciones de placas 3 y 4.

Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que tanto antes como después podrás utilizar tu auto.

Si tienes más dudas acerca de los días que no circula tu auto, entra a la página del programa Hoy No Circula de la CDMX, donde conocerás los días del mes en los que tu vehículo es afectado por la medida.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles?

Los autos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles 29 de julio son:

Autos particulares con holograma que no sea rojo y terminaciones de placas que no sean 3 ni 4.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

o y con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula el miércoles 29 de julio en CDMX y Edomex?

La respuesta es no. La calidad del aire en CDMX es de mala a aceptable, con niveles lejanos a los de una contingencia ambiental con la que se activa el Doble Hoy No Circula.

Las lluvias en CDMX, así como la inestabilidad en la atmósfera, evitan que se concentren contaminantes que provocan las contingencias ambientales.