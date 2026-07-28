Parques industriales de Tijuana estabilizan expansión

Luego de un crecimiento acelerado el mercado inmobiliario industrial de Tijuana entró a una fase de normalización, producto del crecimiento de nueva oferta especulativa generada por nuevos desarrollos y los cambios en la disponibilidad.

Un reporte de Cushman & Wakefield (C&W) con base en lo alcanzado al cierre del segundo trimestre del año en curso, destaca la etapa distinta de dinamismo en el mercado, soportado también en la continuidad en la demanda que impulsan la manufactura avanzada, los dispositivos médicos y electrónicos.

En consecuencia, lo alcanzado hasta ahora refleja el interés de empresas en la región que conserva su atractivo como una de las plataformas industriales más importantes vinculadas a Estados Unidos.

Así, pese a los ajustes de los últimos períodos, “los niveles de renta se mantienen estables y los corredores cercanos a la frontera continúan captando una demanda sólida gracias a su conectividad con el mercado de California y a la madurez del ecosistema manufacturero de la región”.

El ajuste experimentado en el lapso de referencia señala también una tendencia donde el mercado ajusta las variables, dado que los inquilinos recuperan poder de decisión y la absorción neta avanza de manera moderada.

“La absorción bruta acumulada alcanzó 3 millones de pies cuadrados durante la primera mitad de 2026, un incremento de 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior”, detalla el reporte.

A su vez, la disponibilidad total del mercado llegó a 9.7 por ciento, su nivel más alto de los últimos años, impulsada por las nuevas entregas especulativas y procesos de consolidación corporativa.

Con todo, Tijuana mantiene un nivel de 3.2 millones de pies cuadrados en construcción y más de 4 millones de pies cuadrados de terreno listo para desarrollo build to suit (BTS).