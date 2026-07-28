¿Dónde lloverá por ‘Genevieve’? Alertan por lluvias en estos estados

El centro del huracán 'Genevieve', de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se encuentra a 910 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aunque el huracán Genevieve continúa desplazándose sobre el océano Pacífico y no representa un riesgo directo para el territorio nacional, sí provocará lluvias intensas en varias entidades del país durante este martes por la noche y el miércoles 29 de julio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical número 21, favorecerá lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

El organismo advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes por ‘Genevieve’?

Para la noche de este martes y la madrugada del miércoles se pronostican:

Lluvias intensas: Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (norte y este), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (oeste).

Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (norte y este), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (oeste). Lluvias muy fuertes: Nayarit, Estado de México y Chiapas.

Nayarit, Estado de México y Chiapas. Lluvias fuertes: Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Yucatán. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Tabasco.

Además, el monzón mexicano continuará generando lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de precipitaciones fuertes en Durango.

Pronóstico para el miércoles 29 de julio

Durante el miércoles persistirán las condiciones de lluvia en buena parte del país por Genevieve. El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros) en:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

El huracán Genevieve continuará generando lluvias en varios estados del país. (Carlos Alberto Carbajal)

Mientras que Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes.

En la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos, con ambiente fresco por la mañana y una temperatura máxima de entre 24 y 26 grados Celsius.

En Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán también se esperan intervalos de chubascos.

Persistirá el calor extremo en el noreste del país

A pesar de las lluvias causadas por Genevieve, el calor continuará en el norte del país. Las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en:

Noreste de Baja California.

Noroeste de Sonora.

Asimismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.