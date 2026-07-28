Además del ataque a Hugging Face, hubo una segunda vulneración del agente avanzado de OpenAI.

Un agente de inteligencia artificial de OpenAI que vulneró los sistemas de la startup Hugging Face Inc. a principios de este mes, también comprometió a un cliente de la empresa tecnológica Modal.

El agente irrumpió en un entorno de pruebas aislado, conocido como sandbox, que Modal utilizaba para un cliente, según declaró Akshat Bubna, director de tecnología de la plataforma en la nube para desarrolladores. El cliente de Modal configuró una interfaz de acceso público que permitía a cualquier persona con conexión a internet usar su sandbox para ejecutar código, explicó Bubna.

“Esto fue utilizado por el agente deshonesto”, dijo. “La plataforma de Modal no se vio comprometida”.

OpenAI declinó hacer comentarios sobre la brecha de seguridad. Hugging Face había declarado en una publicación anterior de su blog que el sistema de OpenAI había accedido ilegalmente a un entorno aislado alojado en la infraestructura de un proveedor externo y, desde allí, había lanzado un ciberataque a mayor escala. No mencionó el nombre de dicho proveedor.

Modelos avanzados de IA provocaron hackeo

La semana pasada, OpenAI sorprendió al mundo de la ciberseguridad al revelar que había estado probando las capacidades de una combinación de modelos avanzados de IA y que, al hacerlo, había hackeado inadvertidamente los sistemas de Hugging Face. OpenAI estaba operando intencionalmente los modelos con menos medidas de seguridad para poder probar sus habilidades cibernéticas.

Reuters informó este martes 28 de julio que la cuenta del cliente de Modal se había visto comprometida.

Desde que reconoció el ataque informático, OpenAI ha recibido críticas de expertos en ciberseguridad que afirman que la empresa debería haber tomado más precauciones en sus evaluaciones.

“Cuando eres un investigador de amenazas que intenta encontrar una, no puedes simplemente lanzar malware y dejar que haga lo que quiera”, dijo Sanjay Beri, director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Netskope Inc., en una entrevista. “¿Cómo es posible que eso no se someta a un entorno aislado adecuado?”

Tras lo sucedido, OpenAI se ha comprometido a mejorar las medidas de protección en torno a sus futuros programas de formación y evaluación.