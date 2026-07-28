Especialista pide a Pemex copiar estrategia de Brasil: Importar petróleo ligero para mejorar refinerías

Actualmente, México obtiene alrededor de 61 por ciento de productos de alto valor en sus refinerías. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) debería considerar la importación de crudo ligero como una estrategia técnica para mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Refinación (SNR), en lugar de verla como una medida contradictoria con la política de autosuficiencia energética, planteó Julio César Rentería Sandoval, director general de Consultores Asociaciones en Tecnologías Catalíticas (CATEC).

El especialista explicó que países petroleros como Brasil han demostrado que importar petróleo puede incrementar la eficiencia de sus complejos industriales, al permitir una mejor mezcla de crudos y elevar la producción de combustibles de mayor valor.

“Pemex debe optimizar su mezcla de crudos y, si es necesario, importar petróleo mientras no haya una necesidad forzada de hacerlo”, afirmó Rentería, al señalar que esta práctica ya ha sido exitosa en Petrobras.

¿Cuánto petróleo ligero importa Brasil?

Explicó que Brasil, pese a producir alrededor de 4.2 millones de barriles diarios y exportar cerca de 2 millones de barriles de petróleo, también importa volúmenes relevantes de crudo ligero para acondicionar la alimentación de sus refinerías, lo que les ha permitido operar a niveles superiores al 90 por ciento de utilización y obtener rendimientos de petrolíferos cercanos al 76 por ciento.

En contraste, señaló que el principal problema de México ya no radica únicamente en la disminución de la producción petrolera, sino en el deterioro de la calidad del crudo disponible.

Detalló que la producción nacional ha migrado hacia petróleos superpesados provenientes de campos como Maloob, Zaap y Ayatsil, con una gravedad API cercana a 10 grados y contenidos de azufre de hasta 5 por ciento, características que dificultan el procesamiento y reducen la eficiencia de las refinerías.

“El problema número uno para mí es la calidad del petróleo que estoy produciendo”, sostuvo.

Producción de Pemex no alcanza para aprovechar infraestructura

Rentería agregó que la producción actual de Pemex tampoco alcanza para aprovechar plenamente la infraestructura de refinación. Indicó que, aun considerando Deer Park, el petróleo producido por la empresa permitiría abastecer apenas entre 70 y 80 por ciento de la capacidad instalada del sistema.

El especialista consideró que la importación de crudo ligero permitiría estabilizar las mezclas que llegan a las refinerías, reducir problemas operativos asociados con los crudos superpesados y elevar gradualmente el rendimiento de gasolinas, diésel y turbosina.

Actualmente, México obtiene alrededor de 61 por ciento de productos de alto valor en sus refinerías, porcentaje inferior al observado en Brasil, Argentina y Chile, donde los rendimientos oscilan entre 70 y más de 80 por ciento.

“Antes de que el destino nos alcance, que yo creo que ya nos alcanzó, debemos hacer esa estrategia de importación”, dijo.