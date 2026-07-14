Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, saldrá de prisión: Juicio no se suspende a pesar del perdón de su esposa

La presidenta Sheinbaum señaló que la ley debe cumplirse sin importar la persona, esto tras la acusación contra Víctor 'N', exdirector de Pemex.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor ‘N’, podrá continuar en libertad el proceso que enfrenta por el delito de violencia familiar, luego de que una jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva que le había sido impuesta.

Durante la audiencia de este martes 14 de julio, la autoridad judicial determinó sustituir la prisión preventiva, por lo que el exfuncionario abandonará el centro penitenciario donde permanecía recluido mientras avanza la investigación.

No obstante, el proceso (juicio) penal no será suspendido, ya que el delito de violencia familiar continúa, por lo que el perdón otorgado por la víctima no extingue la acción penal.

Minutos antes de la audiencia, el abogado de la esposa de Víctor ‘N’ presentó un escrito en el que explicó que la víctima no acudiría a la diligencia debido al “fuerte asedio mediático” que enfrenta.

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