Esposa del exdirector de Pemex acusa tres agresiones; prepara acción legal con la Secretaría de la Mujer

En al menos tres ocasiones, Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, ejerció violencia contra su esposa, María Felicia Jiménez. Sin embargo, la agresión ocurrida en marzo fue “la más violenta”, aseguró la víctima.

Comentó que, tras la denuncia pública que difundió en redes sociales, la Secretaría de la Mujer se comunicó con ella para brindarle apoyo y asesoría con el fin de presentar la denuncia contra el presunto agresor, Víctor Rodríguez, ya que desconoce el procedimiento legal.

“El lunes voy a la Secretaría de la Mujer, que se comunicaron amablemente conmigo y me ofrecieron todo su apoyo para que me indiquen cómo es el proceso, porque yo no tengo la más mínima idea de cómo es”, compartió en entrevista radiofónica con Juan Pablo Pérez.

Sobre la razón por la que no presentó antes una denuncia ante las autoridades, señaló que Víctor Rodríguez le aseguró que tenía “influencias” y que no enfrentaría consecuencias.

“No lo he denunciado porque tenía miedo a que no se fuera a hacer justicia, porque Víctor siempre me recalcó, desde el día uno, que a él no le iba a pasar nada, que él tenía demasiadas influencias y que a él no le iba a pasar nada”, explicó.

Confirmó que, tras la agresión registrada en marzo, poco antes de que Víctor Rodríguez dejó su cargo al frente de Pemex, decidió separarse de él. Actualmente, solo mantienen contacto los fines de semana para que el menor conviva con su padre.

María Felicia Jiménez contó que las agresiones del exfuncionario no son recurrentes; sin embargo, causan afectaciones en su hijo de seis años, quien “imita a su papá” y replica ese comportamiento con otras personas.

“Después de ese video tuvo problemas con amiguitas de la escuela, donde les decía pendejas, ‘porque mi papá te dice así, te dice que eres una pendeja’ (...) son cosas muy fuertes escucharlas a un pequeño de seis años”, precisó.

En la grabación de poco más de cinco minutos se observa a Víctor Rodríguez golpear, empujar, someter y agredir verbalmente a María Felicia Jiménez frente al menor.

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el Ineel. En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, escribió la víctima en una publicación de YouTube.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se apoyará a la víctima.