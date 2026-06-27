José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, busca candidatura por Morena en Querétaro

Tapia tiene un pasado priista, ya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue director del Fonden. (Perfil de Facebook de José María Tapia).

José María “Chema” Tapia formalizó su inscripción como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación o candidatura a gobernador por Morena en Querétaro, rumbo a las elecciones 2027.

“Hoy comparto esta constancia oficial porque creo que quienes aspiramos a servir debemos actuar siempre con transparencia y de frente a la ciudadanía”, compartió Tapia en redes sociales.

El hoy morenista tiene un pasado priista, ya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue director del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de 2013 a 2016.

Juan Ortiz, analista político, recordó que el Fonden fue eliminado por Morena debido a prácticas corruptas y que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado las irregularidades del mecanismo.

El Fonden era un instrumento financiero del gobierno, creado en 1996, bajo el mandato de Ernesto Zedillo. El objetivo de este era otrogar recursos económicos inmediatos y apoyo a la población afectada por desastres naturales, como sismos, huracanes e inundaciones.

“Según informes de Mexicanos Contra la Corrupción, la Oficina Superior de Auditoría de la Federación documentó mala gestión y malversación de fondos durante su gestión” detalla Ortiz.

Sin embargo, el pasado oscuro de Tapia parece no detenerlo e incluso la foto de su perfil de Facebook es con Sheinbaum.

Ciudadanos cibernautas no olvidan pasado oscuro de José María Tapia

Quienes no olvidan el origen y el pasado del ahora morenista, son los cibernautas. Ellos comentaron la publicación de Tapia sobre su registro y afirman que de nuevo ‘se llenará los bolsillos".

“¿Te acuerdas cuando anbas gastandote el dinero del FONDEN en Las Vegas mientras el sur de Mexico estaba inundado?“, aseguró un cibernauta.

“Sales cada 3 años o 6 como si hubieras echo mucho por Querétaro,solo vienes a llenarte mas los bolsillos”, señaló otro usuario de Facebook.

Incluso, en sus publicaciones relacionadas con Morena, hay reacciones como ‘me divierte’. Aunque también hay quienes lo apoyan con comentarios positivos.

¿Quién es José María Tapia?

Además de trabajar en el Gobierno de Peña Nieto, Tapia también fue senador por el PRI en la LXIII Legislatura, según el sistema de información legislativa.

Detalla que fue de agosto del 2015 a 2018 por Hermosillo, Sonora. Tiene una licencitura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una especialidad en Gerencia Política y en Comunicación Política y Gubernamental por el Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, Florida.

También un diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Otros cargos públicos que ha ocupado Tapia son:

En 2018, coordinador estatal de la campaña de José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de la República, en la Ciudad de México.

En 2016 fue Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI.

En 2012, Delegado de Organización, Promoción y Acción Electoral del CEN del PRI en el entonces Distrito Federal en la campaña presidencial.

También en 2012, Secretario de Vinculación con Zonas Metropolitanas del CEN del PRI.

En 2009 fuecandidato a diputado local en el Distrito Federal.

En 2006, candidato a diputado local en el Distrito Federal.

Tapia se unió a Morena en 2019 y en las elecciones 2024 fue candidato a alcalde de Queréatro. Quedó en segundo lugar.