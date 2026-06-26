¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya, empresario que Morena rechazó y va como aspirante del PT en SLP?

Gerardo Sánchez Zumaya se registró cómo aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para San Luis Potosí, de la mano del PT.

San Luis Potosí registró a cinco aspirantes a la coordinación estatal en defensa de la transformación, entre ellos al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien previamente fue rechazado por Morena y cobijado por el PT.

En el penúltimo día de registro de aspirantes, en turno de esta entidad solo Aid Ávila Covarrubias y Daniel Montelongo Ortiz recibieron la guía y el acuse de manos de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y de la presidenta de Comité Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Luego, los morenistas dejaron la mesa de registro y en su lugar arribaron los representantes del PT, Gerardo Acosta, José Benavides y Benjamín Robles, quienes recibieron a Gerardo Sánchez.

Gerardo Sánchez Zumaya ha enfrentado señalamientos de presuntos nexos con empresas factureras y el llamado huachicol fiscal.

PERFIL: Gerardo Sánchez Zumaya

Gerardo Sánchez Zumaya es un empresario potosino que anteriormente tuvo un pleito con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM).

Según el empresario, Gallardo promovió una campaña en su contra al “inventar” una acusación sobre que, presuntamente, Sánchez, saqueó a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 15 mil millones de pesos.

E incluso señaló al gobernador por usar la fuerza del Estado y a la Fiscalía estatal para dichas acusaciones, luego de que el empresario acusara a Gallardo de estar ligado a los cárteles en San Luis Potosí, en 2024.

Gerardo Sánchez Zumaya es propietario de Petrogesa desde hace ocho años. La empresa tiene sede en Centro, Tabasco. En el perfil de LinkedIn, se indica que la compañía se dedica al suministro de materiales para perforación, edificación y servicios logísticos.

En el momento, Sánchez Zumaya destacó que las acusaciones de Gallardo en su contra las realizó porque él busca la candidatura para ser gobernador del Estado. Y ahora, Sánchez Zumaya forma parte de los aspirantes del PT.

En 2024, en medio de las acusaciones del gobernador potosino, Gerardo Sánchez explicó que tenía en ese entonces tres contratos con Pemex de un valor de 500 millones de pesos y negó el señalamiento de presunto lavado de dinero.

En su cuenta oficial de redes sociales, Sánchez Zumaya destacó que hoy se registró como aspirante a la candidatura en San Luis Potosí.

“Vivimos un momento histórico. Tenemos a la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y desde San Luis Potosí queremos seguir siendo parte de esta transformación que puso al pueblo en el centro de las decisiones”, apuntó.