PAN propone cadena perpetua para narcopolíticos: ‘El castigo debe de ser ejemplar para aquel miserable’

El PAN realizó el evento “Soluciones para México” en el Pepsi Center, encabezado por su presidente nacional, Jorge Romero.

El Partido Acción Nacional (PAN) propone que se aplique cadena perpetua para los narcopolíticos en México. Se trata de una de las alternativas presentadas como parte del plan ‘Soluciones para México’.

“El PAN propone cadena perpetua para narcopolíticos, simplemente porque entendemos que el castigo debe ser ejemplar para todo aquel miserable que juró cuidar de ti y de tu familia y acaba siendo el que patrocine, cuide o comande a los que lastiman a tu familia”, dijo su presidente, Jorge Romero, durante el evento.

En este caso se refirió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 10 funcionarios, quienes fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por tener presuntos nexos con el crimen organizado.

Otras de las propuestas incluyen la construcción de una megacárcel exclusiva para narcopolíticos y extorsionadores, así como cadena perpetua para quienes realicen el cobro de piso y el precio ‘tope’ de 18 pesos por litro para la gasolina.

“El PAN propone la megaprisión exclusiva para todos ellos, esperando que nunca jamás vuelvan a estar en libertad”, añadió el dirigente del blanquiazul.

¿Qué sabemos de las propuestas del PAN?

El PAN presentó un catálogo de 111 propuestas englobadas en temas económicos, sociales, políticos y de seguridad, rumbo a las elecciones de 2027.

Como parte de su plan de seguridad, el blanquiazul también plantea que haya drones 24/7 patrullando las calles, interconexión directa de sistemas de videovigilancia privados al esquema del C5 y habilitar los teléfonos inteligentes como herramientas de denuncia.

En cuanto a temas económicos, la spropuestas son:

Bajar el IVA al 10 por ciento.

al 10 por ciento. Aguinaldo libre de impuestos.

Reducción del IEPS a gasolinas .

. 0 por ciento de ISR a quienes ganen menos de 12 mil pesos.

¿Quiénes participaron en la presentación del proyecto Soluciones para México, del PAN?

En el evento estuvieron perfiles panistas como la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadan; la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; Libia Denise, gobernadora de Guanajuato; el senador Ricardo Anaya, entre otros.

“Porque nuestra Patria merece resultados y las familias anhelan un mejor lugar para vivir, aquí (en hilo) te enlisto las 111 propuestas presentadas hoy”, publicó la diputada panista en sus redes sociales.

Maru Campos aseguró que en Chihuahua dichas propuestas se demuestran con resultados.

“Hoy participé en la presentación de Soluciones para México, el proyecto de Acción Nacional para construir un país que defienda la familia, la patria y la libertad”, afirmó la mandataria estatal en su cuenta de X.