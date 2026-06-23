Sheinbaum responde a Maru Campos por pedir que entregue a Rocha Moya: ‘Es propaganda’

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “propaganda política” la petición de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para entregar a Rubén Rocha Moya ante los señalamientos sobre presuntos nexos con Los Chapitos.

La mandataria rechazó que las declaraciones de Maru Campos vayan a generar una confrontación entre ambas y recomendó que “cada quien cumpla con su trabajo”.

“Es propaganda política, es propaganda, y no voy a caer en un asunto de propaganda política ni en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Cada quien que cumpla con su trabajo; ella que cumpla con el suyo y yo con el mío. Y hay una relación institucional”, comentó durante la mañanera de este martes 23 de junio.

En la grabación difundida desde el domingo, Maru Campos sugirió que existe tensión entre México y Estados Unidos a consecuencia de la supuesta protección a Rubén Rocha. Ese señalamiento fue rechazado por Sheinbaum.

La presidenta insistió en que México mantiene una posición favorable frente a otros países, ante el escenario planteado por la gobernadora de Chihuahua sobre una posible afectación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la falta de resultados en materia de seguridad.

“Claro que no (hay tensión con EU). El tratado lleva su camino y hemos escuchado desde que entró el presidente Trump su visión sobre el comercio. Estados Unidos se volvió un país con proteccionismo (...) En ese marco se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del tratado”, comentó.

Maru Campos critica supuesto respaldo a funcionarios señalados

La gobernadora de Chihuahua acusó al gobierno federal de “cobijar, abrazar y cuidar” a funcionarios de Sinaloa cuya aprehensión fue solicitada por Estados Unidos con fines de extradición debido a presuntos vínculos con el crimen organizado.

Maru Campos afirmó que se opone a cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano y sostuvo que su compromiso es con la soberanía nacional.

“Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia”, dijo en el video publicado el domingo 21 de junio.

Mientras tanto, continúa sin aclararse la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo para localizar un narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República citó a declarar a funcionarios y exfuncionarios con posible conocimiento del operativo; sin embargo, hasta el momento no se reportan avances en las investigaciones.