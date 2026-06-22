¿Qué sabemos del envío de petróleo de México a Cuba? Sheinbaum dice que serán empresas privadas

Cuba produce apenas el 40 por ciento del combustible que necesita para subsistir y depende de importaciones de crudo.

México quiere reiniciar pronto el envío de petróleo a Cuba, pero no a través de compañías estatales sino de manera comercial y con empresas privadas, dijo este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’.

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que envíe combustible a Cuba, lo que agravó la crisis energética que venía sufriendo la isla.

México —que había sido un proveedor histórico de combustible a la isla junto con Venezuela y Rusia— paralizó varios cargamentos de combustible previstos por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El único barco petrolero que ingresó a la isla fue un buque ruso que atracó a fines de marzo en la costa norte, cargado con 730 mil barriles de petróleo.

¿Cuál es el plan de Sheinbaum para reanudar envíos de petróleo a Cuba?

Ahora Sheinbaum quiere aprovechar las nuevas leyes de apertura económica aprobadas por La Habana la semana pasada para retomar el abastecimiento a través de empresarios mexicanos que están en la isla.

“El mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba”, indicó sin dar más detalles.

“Esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial”, agregó sin precisar cuándo podría hacerse realidad. En paralelo, añadió, México seguiría mandando ayuda humanitaria.

Cuba produce apenas el 40 por ciento del combustible que necesita y depende de las importaciones para sostener su deteriorada red eléctrica.

El bloqueo energético estadounidense ha deteriorado profundamente la situación económica de los cubanos con apagones cada vez más prolongados, recortes al sistema estatal de racionamiento de alimentos y escasez de agua y medicinas.

Los prolongados apagones de este lunes en Cuba afectarán de forma simultánea hasta el 61 por ciento del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el momento de más demanda (tarde-noche), según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.