Envíos de Pemex a Cuba: ¿Cuáles son las vías por las que se entrega petróleo a la isla, según Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró cuáles son las dos vías en que México entrega o petróleo a Cuba. (Cuartoscuro/Shuttersctok)

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los envíos de petróleo a Cuba para aclarar que su gobierno nunca confirmó ni negó la suspensión de entregas de crudo a la isla.

Explicó que existen dos mecanismos para exportar petróleo a Cuba: mediante el envío por “ayuda humanitaria” y a través de convenios comerciales entre alguna institución cubana y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el caso de los contratos, precisó, corresponde a las instituciones determinar los montos y las fechas de arribo, incluso si se suspende alguna entrega de crudo a la isla.

“Hay dos vías por las que se envía petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano y ahí, en ese contrato, Petróleos Mexicanos determina, de acuerdo con lo pactado, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria. (...) Yo nunca hablé de si se suspendió o no se suspendió. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa. México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, comentó durante la mañanera de este miércoles 28 de enero.

El Gobierno mexicano pospuso la exposición de datos sobre los contratos y los envíos de petróleo por ayuda humanitaria que Pemex realizó a Cuba, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara una presentación al respecto.

¿Cuántos barriles de crudo se estima que envió México a Cuba en 2025?

Durante 2025, Pemex envió en promedio un buque al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

México se convirtió en el principal proveedor de combustible de la isla caribeña después de que Venezuela registró una caída en su producción petrolera. A este escenario se sumaron la reciente captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en Venezuela, contexto en el que Donald Trump presionó al gobierno cubano.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Sugiero firmemente que hagan un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump en sus redes sociales tras confirmarse la participación de Estados Unidos en el sector energético venezolano.

En tanto, el lunes 26 de enero, Bloomberg informó que Pemex retiró de su calendario de envíos un cargamento de petróleo con destino a Cuba, en un contexto marcado por presiones de Estados Unidos sobre la isla.

Los documentos consultados por el medio indicaron que el arribo del cargamento estaba previsto antes de que concluyera enero, pero el envío no se concretó. Hasta ahora, Pemex y la Secretaría de Energía no emitieron comentarios sobre la información difundida.