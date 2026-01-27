Pemex ‘ajustó cinturón’ en donaciones de petróleo a estados, pero no tocó los envíos de crudo a Cuba

Las donaciones de combustibles y asfalto de Pemex a estados cayeron 43% en 2025. (Fotoarte: EL FINANCIERO)

Las donaciones de combustibles y asfalto a entidades del país sufrieron una reducción de 43 por ciento anual durante el primer año del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, los envíos de petróleo crudo y combustible a Cuba se mantuvieron constantes, según diversos informes publicados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

En primer lugar, se puede constatar que Pemex autorizó un presupuesto de 957 millones 19 mil 204 pesos para realizar donaciones de combustibles y asfalto a diversos estados del país durante 2025, según datos publicados por la gerencia de responsabilidad social de la empresa.

En contraste, tan solo entre enero y septiembre de 2025, la subsidiaria de Pemex, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V. envío 17.2 mil barriles de petróleo crudo y 2 mil barriles de petrolíferos a Cuba, lo que representó un valor de 7.9 mil millones de pesos, de acuerdo con un informe entregado por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Por lo tanto, al comparar ambos datos, se puede observar que el monto autorizado para realizar donaciones de combustibles y asfalto a los estados del país fue ocho veces menor que el valor de los envíos de energéticos a Cuba.

Es importante destacar que Gasolinas Bienestar, al ser una empresa filial, no está obligada, en términos de ley, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no se tiene claridad si los envíos de energéticos a Cuba son ventas o algún tipo de colaboración o donación.

Ante peticiones de transparencia de envíos a Cuba, Pemex ha respondido que de acuerdo con las “Políticas y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales”, los países, entidades, empresas o instituciones extranjeras no se encuentran contemplados como posibles beneficiarios por parte de Pemex de donaciones en especie (consistente en productos petrolíferos especialmente en asfalto y combustibles).

Menor apoyo de Pemex a los estados

Además del recorte presupuestario destinado a apoyar a los estados en 2025, el documento reveló que las entidades con posibilidad de acceder a este beneficio apenas han ejercido el 8.7 por ciento del monto autorizado, equivalente a 82.9 millones de pesos. Así lo señala el “Seguimiento de avances de retiros y aplicación de donaciones 2025”, disponible en el sitio web de la empresa.

En 2024, los estados del país lograron reclamar el 70.9 por ciento de estos recursos, es decir, mil 185 millones de pesos de los mil 670 millones de pesos disponibles para ese año.

Estas donaciones en especie suelen ser utilizadas, principalmente, para dos causas. Las donaciones de asfalto sirven para apoyar obras de rehabilitación, pavimentación y/o mantenimiento en vialidades estatales.

Mientras que las donaciones de combustibles sirven para apoyar la operación del parque vehicular de la administración estatal.

El año pasado, sólo San Luis Potosí aprovechó el 100 por ciento de los recursos que podría recibir durante el año.

La entidad gobernada por José Ricardo Gallardo, político proveniente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió donaciones por un monto de 16 millones 969 mil 562 pesos.

Entre los productos recibidos se encuentran 60 mil litros de gasolina magna, 20 mil litros de diésel y mil 200 toneladas de asfalto.

El documento confirmó que el 100 por ciento de los recursos fueron retirados y registrados dentro del Sistema Integral de Información Comercial (SIIC) de Pemex, sin embargo, el Gobierno de San Luis Potosí todavía no ha comprobado su aplicación para los fines establecidos en el programa.

La entidad petrolera de Campeche tiene un monto autorizado de donaciones en especie que asciende a 404 millones 848 mil 242 pesos, sin embargo, al cierre del primer semestre de 2025, todavía no hay ningún porcentaje de recursos retirados.