Pemex ‘se desinfla’: Producción de hidrocarburos en 2025 tiene su nivel más bajo en 35 años

La reducción en la producción de Pemex fue la más grande desde 2019.

La producción de hidrocarburos líquidos (petróleo crudo y condensados) de Petróleos Mexicanos (Pemex) promedió 1 millón 635 mil barriles diarios en 2025, cifra que implicó una caída anual de 7.1 por ciento y marcó su nivel más bajo en los últimos 35 años, de acuerdo con los registros históricos comparables de la empresa.

Pemex no ha logrado frenar el deterioro de la producción petrolera del país, al registrar por segundo año consecutivo una caída en su principal actividad, la extracción de hidrocarburos, lo que confirma la persistencia de una tendencia descendente en el desempeño operativo de la empresa.

La contracción anual de 7.1 por ciento representó la mayor reducción en la producción de Pemex desde 2019, profundizando el retroceso de su plataforma petrolera, por lo que la meta de alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos para 2030 se aleja cada vez más.

Al interior de este indicador, se pudo observar que el 83.6 por ciento corresponde a producción de petróleo crudo (1 millón 367 mil barriles diarios) mientras que el 16.3 por ciento restante se refiere a condensados (267.8 mil barriles diarios). Ambos productos presentaron una disminución anual de 7.9 y 2.3 por ciento, respectivamente.

Reduce Pemex exportación de petróleo

La menor producción de crudo y la política energética de la actual administración gubernamental también derivaron a que México exporte menos petróleo al extranjero.

El año pasado, la exportación de ‘oro negro’ promedió 581 mil barriles diarios, lo que significó un recorte anual de 27.9 por ciento y su nivel más bajo desde que existen registros.

Esta situación se tradujo en menores ingresos en dólares para el país. En 2025, Pemex obtuvo 12 mil 951 millones de dólares por ventas de crudo, cifra que implicó una caída de 37.7 por ciento frente al año previo, cuando las exportaciones petroleras generaron 20 mil 820 millones de dólares.

Producción diaria de barriles

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para Pemex, ya que el año pasado logró producir 1 millón 88 mil barriles diarios de petrolíferos, lo que significó un incremento de 9.2 por ciento anual.

La entrada en operación de la nueva refinería Olmeca, junto con la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), impulsó la producción de gasolinas en el país, que aumentó 22.7 por ciento en 2025, al pasar de 290.2 mil barriles diarios en 2024 a 356.3 mil barriles diarios.

También se registraron aumentos anuales en la producción de turbosina (28.8 por ciento) y diésel (26.6), al reportar una producción promedio anual de 43.1 y 227.8 mil barriles diarios, respectivamente.