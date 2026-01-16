Subcontratistas denuncian sobregiros y falta de fondos en contratos de Pemex con proveedores

Subcontratistas que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) denunciaron la existencia de sobregiros y falta de fondos en contratos de empresas proveedoras directas de la petrolera, situación que ha derivado en la falta de pago por trabajos ya ejecutados y que mantiene en una situación financiera crítica a pequeños empresarios, técnicos y trabajadores del sector.

A través de un oficio dirigido a la alta dirección de Pemex, el Frente Amplio de Subcontratistas al Servicio de Pemex denunció que empresas como Chemiservis, Petroservicios Integrales México, OPP Servicios Petroleros y Apoyo Técnico Operativo Aniqpac argumentan que no les han podido pagar a los subcontratistas debido a que Pemex no les ha liberado los recursos correspondientes.

Sin embargo, los subcontratistas acusan que el problema de fondo es que dichos contratos ya no contaban con monto disponible y aun así se continuaron asignando y ejecutando trabajos, sin que ellos fueran informados de que los contratos estaban sobregirados.

El Frente Amplio reclamó que esta práctica trasladó indebidamente el riesgo financiero a los subcontratistas, quienes realizaron los servicios con la expectativa de pago, mientras las empresas contratistas pretenden recuperar los montos excedentes hasta el finiquito contractual.

El documento también expresó preocupación por versiones difundidas en medios de comunicación que apuntan a que la deuda de Pemex con proveedores podría liquidarse de manera gradual en un plazo de hasta ocho años.

Para los subcontratistas, este escenario resulta inviable, ya que prolonga la falta de liquidez y mantiene en riesgo la continuidad de sus operaciones.

Ante este panorama, los subcontratistas exigieron que los pagos realizados por Pemex no se queden únicamente en manos de los proveedores directos, sino que fluyan de manera efectiva hasta quienes aportan la mano de obra y la capacidad técnica.

Asimismo, informaron que han iniciado y continuarán promoviendo acciones legales contra las empresas responsables, con el objetivo de obtener una solución por la vía institucional.

El Frente Amplio también demandó que Pemex realice una investigación exhaustiva sobre las empresas señaladas y sobre otros contratos vigentes que presuntamente operan sin saldo disponible, para esclarecer cómo se autorizaron los sobregiros y por qué estas irregularidades derivaron en la falta de pago a subcontratistas, incluso dentro de los mecanismos de pago gestionados a través de Banobras.

“Es de nuestro conocimiento que las empresas Chemiservis у OPP Servicios Petroleros están siendo sujetas a investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las carpetas CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/01137/09-2024 y FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000415/2024, respectivamente por diversos hechos del orden federal, hecho que sólo aumenta nuestra incertidumbre”, se puede leer en el oficio.

Los subcontratistas afirmaron que han comenzado a implementar medidas preventivas para evitar repetir estas situaciones, como la verificación constante de saldos contractuales, la revisión de la vigencia legal de los contratos y la exigencia de mayor transparencia antes de ejecutar nuevos trabajos, con el fin de proteger a sus agremiados y promover relaciones comerciales más justas en la cadena productiva de Pemex.