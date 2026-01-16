La discrepancia de Trump en el AICM: Exige slots para EU, pero aerolíneas no los usan

El Departamento de Transporte de EU acusó al Gobierno de México de no permitir la libre competencia en el mercado aéreo.

El Departamento de Transporte (DoT) de Estados Unidos solicitó a México regresar slots confiscados a las aerolíneas de su país como parte de la solución a una presunta violación del Acuerdo Bilateral en materia aérea.

Las aerolíneas mexicanas accedieron a ceder seis slots en beneficio de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump... pero solo una de las aerolíneas de bandera estadounidense los aceptó.

Los slots solicitados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no han sido utilizados como parte de los acuerdos bilaterales, incluso, pese a que el Gobierno de Trump penalizó a las empresas mexicanas.

“De hecho, American Airlines fue la única, las otras dos dijeron que no pueden usarlos, la comercialización la tienen que hacer con tres meses. Les dieron ‘jalón de orejas’ en Estados Unidos al decir que no, (porque) dejaron en mal la exigencia (del DOT)”, reveló en entrevista Héctor Fabián Cortés, subdirector de Operación del AICM.

‘Mientras aerolíneas de EU no acepten slots, no se les pueden dar a otras’

Los seis slots devueltos a las aerolíneas estadounidenses fueron cedidos por Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris, mientras que American Airlines fue la única que aceptó utilizar el slot concedido.

En tanto, Delta y United no aceptaron utilizar los slots cedidos porque no tenían ninguna ruta a la venta que pudiera permitirles usarlo, ni una estrategia de comercialización para ocupar dicho horario en el aeropuerto más importante del país.

Pese a la devolución de los slots a las empresas estadounidenses, estas no los han ocupado y el gobierno de Estados Unidos mantiene las sanciones contra las empresas mexicanas contra 13 rutas desde el AICM y AIFA hacia aeropuerto estadounidenses.

“Realmente están contentas porque están recibiendo lo que se les está pidiendo”, refirió el director general del AICM, Juan José Padilla Olmos, al respecto de la operación de las empresas estadounidenses en el aeropuerto de la capital.

Pese a ello, los slots no se están ocupando, porque no se pueden entregar a otras empresas porque son parte de la deuda.

“Mientras las internacionales no acepten, no se pueden entregar”, remarcó Cortés.

Las discusiones entre el Gobierno de Estados Unidos y México continúan. Aunque México ha hecho todo lo exigido por la administración Trump, no ha habido un cambio en la postura del gobierno estadounidense y las afectaciones a las aerolíneas mexicanas, así como el veto al AICM y al AIFA.

¿Cuántos pasajeros pierde México por ‘castigo’ al AICM y el AIFA?

La suspensión de nuevos vuelos a Estados Unidos desde dos de los aeropuertos centrales del país ha costado alrededor de 90 mil pasajeros. y la cifra se ampliará mientras las restricciones se mantengan en la víspera del Mundial 2026 pues esas rutas pretendían atender la demanda prevista para el torneo.

La revisión sobre las operaciones mixtas en el AICM, es decir, aquellas que combinan pasajeros con carga, siguen en vilo, pues la autoridad estadounidense las considera desleales.

Por ahora, ninguna empresa carguera, ni siquiera las estadounidenses, están interesadas en volver al AICM, pues el ‘Felipe Ángeles’ ha cumplido exigencias adicionales para eficientar la operación de esas empresas en el puerto aéreo más importante en el transporte de mercancías.