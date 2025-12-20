(VIDEO) Piloto de MagniCharters explicó a los pasajeros ‘toma’ de avión en AICM: ‘Les pido me entiendan’

Un piloto de MagniCharters impidió el despegue de un vuelo en el AICM como protesta por cinco meses de salarios adeudados. (Cuartoscuro)

Miedo, frustración y ansiedad sintieron los pasajeros del vuelo que saldría de la Ciudad de México a Cancún, luego de que el piloto advirtió que la aeronave no despegaría hasta que la aerolínea MagniCharters pagara cinco meses de salario adeudados.

Édgar Macías González, como se identificó el piloto del vuelo que fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), realizó una denuncia pública ante los pasajeros y explicó el motivo por el cual la nave no iniciaba el viaje.

De acuerdo con la versión expuesta, la empresa despidió al piloto, quien, como forma de denuncia, decidió “secuestrar” el avión para negociar el pago de nóminas vencidas y otras obligaciones de MagniCharters, en un contexto personal como padre “de tres hermosos hijos”.

Durante su mensaje, Macías González apeló a la comprensión de los pasajeros ante la adversidad. Expuso su compromiso con la profesión, la inversión económica y de tiempo dedicada a su preparación, así como su responsabilidad para que cada viaje resultara exitoso.

“Les pido de corazón que me entiendan, que comprendan, soy padre de familia de tres hermosos hijos. Es muy difícil para mí. Estoy muy apenado. Me duele tenerlos aquí parados (...) Les pido una gran disculpa, estoy prácticamente en negociaciones con el dueño de la aerolínea. Nos tienen que pagar hoy lo que nos deben. Nos deben más de cinco meses de salarios (...) esta aeronave no sale hasta que nos paguen lo que nos deben”, dijo Édgar Macías González.

La reacción de los pasajeros fue inmediata. Mostraron molestia al escuchar que permanecerían retenidos contra su voluntad, como víctimas colaterales del conflicto laboral y de la protesta del piloto contra el trato que recibe por parte de MagniCharters.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la toma del avión en el AICM?

El episodio concluyó cuando el piloto fue retirado de la cabina tras negarse a operar el vuelo y quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo GMT 780 enfrentaron a la aerolínea para exigir que se hiciera responsable de la situación.

Al respecto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició una investigación sobre “el incidente presentado”, sin ofrecer mayores detalles.

Por su parte, la aerolínea no emitió ningún posicionamiento sobre lo ocurrido. Sin embargo, en redes sociales surgieron críticas por la presunta falta de pago a su personal y por la desconfianza generada tras este hecho.