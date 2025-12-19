Alianza Viva-Volaris ‘se queda con el pastel’: Concentrará casi el 70% del mercado aéreo mexicano

La alianza Viva Aerobus y Volaris dominará casi el 70 por ciento del mercado aéreo mexicano. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Las dos aerolíneas nacionales de bajo costo, Viva Aerobus y Volaris, decidieron iniciar un proceso de unificación empresarial, aunque conservarán sus marcas. Con ello, el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas concentrará alrededor de 69 por ciento del volumen de pasajeros transportados por empresas mexicanas.

De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el flujo de pasajeros atendido por empresas aéreas nacionales llegó a 79 millones al final del año pasado.

De ese total, Viva Aerobus captó 26.2 millones de pasajeros anuales, mientras que Volaris, su competidora hasta ahora, transportó a 26.8 millones de personas.

Aunque la alianza está sometida a la revisión regulatoria en México, Estados Unidos, Colombia y otros mercados en donde operan las líneas aéreas, el nuevo grupo empresarial concentrará más de dos terceras partes del volumen de pasajeros atendidos por empresas nacionales.

¿Cuál es la visión de la alianza de Viva y Volaris?

En conferencia con inversionistas, Enrique Beltranena, director general de Volaris, destacó que ambas empresas son muy parecidas en sus estructuras, además de que este nuevo grupo concentrará poco más de 250 aeronaves en su flota combinada.

“Somos empresas muy similares. Esto crea una fuente de ingresos sólida, eficiente y con potencial de inversión”, refirió Beltranena este viernes por la mañana.

La visión de la alianza es aumentar su cobertura de viajes en México y en el mercado internacional, particularmente el transfronterizo con Estados Unidos, para captar una mayor demanda, al tiempo que los costos de operación se reducen.

El principal indicador que las empresas destacan para impulsar su alianza es la obtención de mejores condiciones para la adquisición de aeronaves, así como la eficiencia en costos operativos que les permitirá ampliar sus márgenes, al tiempo de incrementar sus flotas.

“Los precios bajos siguen siendo un motor fundamental del crecimiento del volumen en un mercado de viajes aéreos con poca penetración como México. El crecimiento es el pilar fundamental de nuestra estrategia”, agregó Beltranena tras el anuncio del nuevo grupo de aerolíneas.

En tanto, Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, destacó que el crecimiento de la nueva empresa conjunta estará basado en la demanda, lo cual asegurará un crecimiento sostenido y tarifas de bajo costo.

“Viva y Volaris operan con un alto grado de compatibilidad en la flota aeroportuaria, la infraestructura, la tecnología, los sistemas de reservas, los proveedores y las capacidades técnicas. Esto genera un potencial sustancial de sinergias y una oportunidad significativa para reducir los costos de propiedad de aeronaves, que representan el mayor gasto”, agregó Zuazua.