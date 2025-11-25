Pilotos acusan a gobierno de discrecionalidad en caso Volaris: ‘Hay que cumplir con la ley’

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), Ángel Domínguez, aseguró que la propia autoridad está rompiendo la legislación que esta mañana usó para justificar la autorización a Volaris para que use tripulaciones extranjeras en vuelos al interior del país durante la temporada alta de diciembre.

“No entenderíamos cuándo sí nos conviene utilizar el Convenio de Chicago, la Ley de Aviación, no se trata de hacerle la receta para que el concesionario pueda salirse con la suya”, dijo Domínguez en exclusiva para El Financiero.

Esta mañana, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitió una tarjeta informativa en donde, citando una serie de artículos de legislaciones internacionales y nacionales, trató de justificar la entrada de tripulaciones extranjeras al país para operar vuelos domésticos.

Según un análisis del CPAM, el artículo 82 bis del Convenio de Chicago, que marca la normativa internacional en materia de aviación, y del cual México es firmante, establece que una vez que las aeronaves forman parte de un operador y les son permitidas a entrar para realizar vuelos en cierto Estado, pasan a ser parte de la flota aérea comercial de esa nación, por lo que se tienen que acoger a las leyes vigentes.

En ese sentido, las aeronaves que vendrán de Malta y Lituania para operar rutas de Volaris en México, deberán funcionar bajo lo que dice el artículo 32 de la Constitución, que marca que solo los mexicanos por nacimiento pueden tripular aeronaves en territorio nacional.

“Hay que cumplir con la legislación mexicana, la ley de aviación civil, la misma circular, que dicen, se pueden hacer arrendamientos, tendrá que ser tripulado por mexicanos. La AFAC nos da la razón, solo hay que hacer cumplir la ley mexicana.

La autoridad mexicana indicó que la autorización se dio para evitar un daño a 200 mil pasajeros, pero Domínguez cuestionó si la aerolínea no sabía, con antelación, de que tendría que poner en tierra a una serie de aeronaves debido a los problemas con los motores P&W, que han obligado a las aerolíneas a reducir su oferta desde hace un par de años.

El presidente del CPAM dijo que México no tiene convenios bilaterales en materia de aviación ni con Malta ni con Lituania, por lo que se debe respetar la legislación, pues solo pilotos mexicanos, nacidos en territorio nacional, pueden volar en rutas nacionales.