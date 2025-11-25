Autorización para pilotos extranjeros en Volaris fue para evitar afectaciones a pasajeros: AFAC

Volaris contrató a pilotos extranjeros para volar en territorio nacional, pese a que no es legal.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) defendió el otorgamiento de un permiso a Volaris para permitir que pilotos extranjeros operen vuelos comerciales dentro del país, esto con aeronaves igualmente no matriculadas en México, pues de no haberlo autorizado, se habrían afectado a alrededor de 200 mil pasajeros.

La autoridad emitió una tarjeta informativa, en donde indica que existe la figura de arrendamiento húmedo, mediante el cual se permite la operación temporal y excepcional de aeronaves con matrícula extranjera, incluida su tripulación.

La autoridad aeronáutica indicó que este procedimiento está sustentado en los artículos 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; artículo 45, último párrafo de la Ley de Aviación Civil; artículo 4 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, y la Circular Obligatoria CO AV-08.3/20.

Sin embargo, el artículo 32 de la Constitución indica que solo mexicanos por nacimiento pueden comandar aeronaves en territorio nacional.

Al respecto, el gobierno indicó que “es importante destacar que no se vulnera el artículo 32 Constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por tripulaciones mexicanas”.

Según la autoridad, la autorización se dio para garantizar la conectividad, la prestación del servicio aéreo, así como los derechos de los usuarios.

“De no autorizarse el arrendamiento temporal por 43 días solicitado por Volaris, se afectarían 20 rutas nacionales y a cerca de 200 mil pasajeros en la temporada decembrina, lo que generaría un impacto negativo en la derrama económica por turismo y en la generación de empleos durante esta época”, advirtió el gobierno.

El Financiero solicitó una postura a Volaris, pero la aerolínea no respondió tras la publicación de la autorización del gobierno para que aeronaves extranjeras, con sus tripulaciones, puedan volar en el país durante la temporada invernal.

Según el gobierno, la aerolínea acordó con su sindicato la no afectación de la plantilla laboral ni la disminución de sus horas de vuelo.