Volaris y Viva Aerobus concluyen actualización urgente de Airbus; confirman vuelos normales

Volaris y Viva Aerobus ya concluyeron la actualización del sistema de control de vuelo en aeronaves Airbus A319, A320 y A321, según informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), luego de la Alerta de Operadores emitida por el fabricante.

Como parte del cumplimiento de esta directiva, la AFAC detalló que la flota mexicana sujeta a actualización estuvo integrada por 93 aeronaves de Viva Aerobus y 90 de Volaris, las cuales finalizaron satisfactoriamente la tarea técnica requerida por Airbus.

“Las aerolíneas informaron que las actividades se desarrollaron conforme a lo programado, sin afectaciones mayores a la operación aérea nacional”, subrayó la AFAC en un comunicado después de algunos retrasos en los vuelos.

Destacó que, en coordinación con las Comandancias Regionales y de Aeropuerto, así como con los operadores aéreos, mantendrá vigilancia continua para asegurar la correcta ejecución de la medida técnica, privilegiando en todo momento la seguridad operacional.

Volaris vuelve a operar con normalidad

Volaris confirmó este sábado que logró actualizar exitosamente todas sus aeronaves con el software Airbus, al tiempo que aseguró que todos sus vuelos operan normalmente.

“Todos nuestros aviones han sido actualizados exitosamente con el nuevo software de Airbus y todos nuestros itinerarios operan con total normalidad”, apuntó Volaris en una breve anuncio.

La aerolínea agradeció a sus clientes por la comprensión y a su personal por “el gran esfuerzo realizado” para seguir operando sin afectaciones por este motivo.

Horas antes, Volaris informó del rápido avance de la actualización del software en gran parte de sus aviones de la familia A320 a nivel global, que permitió la operación regular de sus vuelos, aunque con “algunos retrasos menores”.

El viernes, Volaris avisó de “cancelaciones y retrasos” en su red de rutas durante “las próximas 48 a 72 horas” debido a ajustes de Airbus.

El aviso ocurrió luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, en inglés), solicitara a Airbus, fabricante de las aeronaves de esta aerolínea, realizar dicha actualización.

Polémica por operación de pilotos extranjeros en Volaris

Esta semana, la aerolínea también se vio involucrada en una controversia en la que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) criticó al Gobierno mexicano por permitir que pilotos extranjeros operen unidades de Volaris.

En respuesta, la Agencia Federal de Aviación Civil, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México, confirmó que Volaris cuenta con la “figura de arrendamiento húmedo” que le permite la “operación temporal y excepcional” de aeronaves y tripulación extranjera, un procedimiento con fundamento constitucional.

