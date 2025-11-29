Falla en aviones Airbus A320: ¿Cómo saber si tu vuelo está afectado y qué aerolíneas enfrentan problemas?

Aerolíneas mexicanas informaron sobre afectaciones en sus vuelos tras advertencia de Airbus sobre sus aviones A320. (Foto: EFE)

Luego de que Airbus identificó que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de las aeronaves de la familia A320, aerolíneas mexicanas informaron sobre afectaciones en sus vuelos.

En un comunicado, el constructor asegura que el problema puede afectar a “un número significativo de aviones de la familia A320”, pero diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6 mil.

“Airbus ha trabajado proactivamente con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores medidas de precaución inmediatas mediante una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT) con el fin de implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar”, refirió el fabricante europeo.

¿Cómo saber si tu vuelo está afectado por anuncio de Airbus?

Ante este escenario, miles de pasajeros ya enfrentan cancelaciones, retrasos y reprogramaciones. Si tienes un vuelo programado en los próximos días, es clave verificar si tu itinerario está dentro de los afectados.

Volaris

Volaris informó que realizará la actualización de software en toda su flota A320. La aerolínea detalló que la mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que provocará cancelaciones y retrasos en toda su red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas.

Para saber si tu vuelo está afectado, Volaris pidió a los viajeros:

Revisar el estatus del vuelo en volaris.com, sección Mis Reservas.

Consultar las notificaciones enviadas por WhatsApp y otros canales digitales.

Considerar reprogramaciones sin costo, disponibles en sus plataformas.

La compañía lamentó los inconvenientes y aseguró que mantendrá informados a los pasajeros sobre los avances, reiterando que la seguridad de clientes y tripulación es su prioridad.

Avianca

Avianca confirmó que la alerta afecta a más del 70 por ciento de su flota A320, por lo que estas aeronaves deberán permanecer en tierra hasta recibir la actualización. La aerolínea advirtió disrupciones significativas durante los próximos 10 días.

Entre las medidas anunciadas:

Se cerraron ventas hasta el 8 de diciembre para evitar sobrecarga operativa.

Los pasajeros afectados serán contactados directamente para conocer opciones de cambio.

La aerolínea trabaja para reanudar operaciones lo antes posible.

Avianca subrayó que la seguridad es su máxima prioridad.

Viva Aerobus

Viva Aerobus también confirmó la actualización en el sistema de control de varias de sus aeronaves, por lo que tendrán que permanecer en tierra temporalmente.

“Estaremos informando puntualmente a los clientes qué itinerarios se verán afectados por esta orden precautoria para ofrecerles soluciones ya alternativas”, indicó en un comunicado.

Pidió a los pasajeros mantenerse informados a través del sitio web de Viva Aerobus y de sus canales oficiales, donde publicarán actualizaciones relacionadas por esta situación.

También exhortó a los pasajeros mantenérselos atentos a cualquier notificación que podrían recibir a través de sus datos de contacto proporcionados en sus reservas.

¿Qué aerolíneas mexicanas son afectadas por la actualización en aviones A320?

Las aerolíneas Volaris y Avianca confirmaron afectaciones operativas tras la notificación de Airbus, fabricante de la familia de aviones A320, sobre la necesidad de realizar una actualización urgente de software a nivel global.

La medida, instruida por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), implica que buena parte de estas aeronaves deberán permanecer temporalmente en tierra para recibir mantenimiento.

La aerolínea mexicana Volaris informó de “cancelaciones y retrasos” en la red de rutas durante “las próximas 48 a 72 horas” debido a la actualización de un software en gran parte de sus aviones de la familia A320 a nivel global.

La aerolínea colombiana Avianca informó este viernes que más del 70 por ciento de su flota de aviones A320 a nivel global deberá quedarse en tierra para realizar “una actualización urgente de software”, según lo notificó el fabricante aeronáutico europeo Airbus.

Viva Aerobus informó que algunos vuelos enfrentan afectaciones, aunque dijo que serían en menor escala. Sin embargo, la aerolínea dijo que aún no se ha definido el periodo de actualización de las aeronaves.

El anuncio llega después de que Airbus informara que detectó un incidente en el programa de control de vuelo de la familia A320, provocado por la exposición a rayos solares, que afecta a más de la mitad de sus aviones más vendidos.

Con información de EFE