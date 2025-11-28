¿Por qué puede haber afectaciones en vuelos de México? Detectan falla en aviones Airbus320

Un portavoz de Airbus, señaló que cerca de mil aviones tendrían que ser puestos en tierra. (Foto: Airbus)

Airbus identificó que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de las aeronaves de la familia A320, lo que generará cancelaciones y retrasos en el mundo, con una afectación que también llegará a México.

“En consecuencia, Airbus ha identificado un número significativo de aeronaves de la Familia A320 actualmente en servicio que podrían verse afectadas”, indicó.

“Airbus ha trabajado proactivamente con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores medidas de precaución inmediatas mediante una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT) con el fin de implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar”, refirió el fabricante europeo.

¿Cuántos aviones de AirBus se verán afectados?

Las afectaciones, de acuerdo con AFP, se extenderían a 6 mil aviones en todo el mundo, para los que será necesaria una actualización de los sistemas informáticos que podría tardar algunas horas.

Sin embargo, la misma agencia, que cita a un portavoz de Airbus, señaló que cerca de mil aviones tendrían que ser puestos en tierra con periodos de rehabilitación que se extenderán por ‘semanas’.

“Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes”, agregó el fabricante en un comunicado.

¿Qué aerolíneas de México se verán afectadas?

En ese sentido, Volaris, uno de los mayores operadores de aeronaves Airbus 320, dijo este viernes que ha sido notificado oficialmente sobre la necesidad de actualizar los sistemas operativos de sus aeronaves.

“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris efectuará la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72”, indicó la aerolínea.