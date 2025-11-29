Aviones Airbus A320: Un vuelo entre Cancún y EU alertó sobre falla en el sistema de control

El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota. (Foto: EFE)

El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció el viernes que detectó un incidente en un programa de control de vuelo de su familia A320, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su familia más vendida.

En un comunicado, el constructor asegura que el problema puede afectar a “un número significativo de aviones de la familia A320”, pero diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6 mil.

¿Cómo se detectó la falla en aviones de Airbus?

El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que “ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo”, indicó Airbus, sin dar más precisiones.

El incidente fue señalado el mismo viernes, cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares, lo que ha llevado a Airbus a revisar sus equipos.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.

El fallo ocasionó que el avión perdiera el control de los comandos de vuelo y sufrió una brusca caída de altitud.

Varios pasajeros resultaron heridos de poca consideración y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota.

Los análisis posteriores pusieron de manifiesto este problema que ahora obliga a intervenir a los servicios de Airbus.

¿Cuántos aviones A320 de Airbus serán enviados a revisión?

Más de 6 mil aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

Una portavoz de la aerolínea indicó a EFE que el 85 por ciento de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.

Para el 15 por ciento restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.

“Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente”, aseguró la portavoz.

