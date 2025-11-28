¿Vuelos más baratos en 2026? Diputado propone eliminar el IVA al TUA en boletos de avión

Con esto busca hacer los vuelos más accesibles para la población. (Foto: PRI / Cuartoscuro)

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez, presentó este viernes 28 de noviembre una iniciativa que busca eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA), con el fin de hacer más baratos los boletos de avión.

Con esto busca hacer los vuelos más accesibles para la población, y también plantea la devolución inmediata del IVA a quienes hayan pagado la tarifa y no hayan utilizado su vuelo.

Acompañado por el coordinador del PRI, Rubén Moreira, Yáñez Cuéllar explicó que el alto costo de los boletos responde a factores como la demanda, los tiempos de compra y la limitada oferta de vuelos.

Por ello, su iniciativa contempla cambios a la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA.

Además, se establece que el precio de un boleto sencillo nacional no exceda el equivalente a quince días de salario mínimo, y descuento del 50 por ciento para personas adultas mayores y con discapacidad.

El legislador subrayó que la TUA en México es de las más altas del mundo, sin que ello se refleje en instalaciones aeroportuarias de primer nivel, y que los usuarios enfrentan numerosas trabas para recuperar su dinero.

Destacó que el transporte aéreo es hoy un pilar para el turismo, la economía y la generación de empleos en el país.

¿Cuánto está el TUA este año?

El aumento del TUA se anuncia a finales de cada año, por lo que en diciembre de 2024 se informó que Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentaría 2.5 por ciento lo que impactó directamente en el precio de los boletos de pasajeros nacionales e internacionales.

La TUA del AICM es una de las más caras del país, y con el incremento anunciado el costo quedó en 29.70 dólares para vuelos nacionales y de 56.39 para internacionales.

El aumento de la TUA del principal puerto aéreo del país se realiza cada año y está basado en un acuerdo que existe desde hace años con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se indica que este cobro se debe incrementar el 1 de enero de cada año “considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos publicado por el Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos”.

¿Por qué el AICM cobra la TUA?

La TUA es un cobro que los turistas pagan por usar las instalaciones aeroportuarias en sus vuelos de salida, es decir, este pago se aplica según las tarifas vigentes de cada uno de los aeropuertos de origen.

En el caso del AICM, todo lo recabado por la TUA, que ronda los 14 mil millones de pesos anuales, es entregado a un Fideicomiso que se usa para el pago de los intereses de la deuda contraída para la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco.

Además, el aumento de la TUA permitirá al gobierno el pago de los intereses de los bonos, además de que un excedente de esta tarifa ayudaría al propio puerto aéreo a invertir esos recursos en la modernización y rehabilitación necesarias de cara a la Copa Mundial de Futbol que tendrá lugar en 2026.

Con información de Quadratín