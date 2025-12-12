Gobierno regresa 6 slots a aerolíneas de EU en el AICM; ¿cuáles son los detalles del acuerdo?

EU mantiene las medidas contra las aerolíneas mexicanas, que tuvieron que cancelar 13 rutas ya anunciadas. (Cuartoscuro).

El gobierno de Claudia Sheinbaum cedió ante los reclamos de la administración de Donald Trump en materia aérea, por lo que se regresaron seis slots-horarios de aterrizaje y despegue- a empresas estadounidenses que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que fueron aportados por aerolíneas mexicanas, refirió Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En reunión con medios, Esteva explicó que estas medidas se dieron como parte de los acuerdos con el Departamento de Transporte (DOT), que acusa falta de competencia en el principal aeropuerto del país, además de la violación al Acuerdo Bilateral en transporte aéreo, y que ha producido una serie de medidas en contra de las aerolíneas mexicanas, así como del AICM y el AIFA.

“Fueron las aerolíneas mexicanas las que cedieron los slots”, refirió Esteva este viernes.

La medida ya había sido anunciada por la presidenta Sheinbaum y forma parte de los acuerdos con Estados Unidos para revertir la prohibición que tienen las empresas mexicanas para abrir nuevas rutas desde el AIFA y AICM hacia cualquier puerto aéreo en la Unión Americana.

Esteva dijo que ninguna aerolínea estadounidense de carga dedicada tiene previsto volver, por ahora, al AICM; en cambio, las empresas cargueras han pedido mejoras en el AIFA a fin de operar con mayor eficiencia.

“Las cargueras tienen más slots, más espacio en el AIFA”, agregó el titular de la SICT.

¿Por qué el Gobierno de Trump reclamó slots a México?

La autoridad aeronáutica estadounidense considera que México violó el acuerdo bilateral al prohibir las operaciones de carga en el AICM y reducir los horarios de operación en esa misma terminal.

Como parte de las negociaciones, en las que también interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores, México regresó esos slots a empresas estadounidenses, e implementará, con ayuda de un software especializado, la asignación de horarios en el AICM.

El sistema comenzará a operar en los siguientes meses y buscará dar transparencia a la asignación de los horarios de operación en el AICM, esto ante la petición de Estados Unidos.

Adicionalmente, la administración Trump solicitó que sea un ‘tercero’, es decir, que no sea el AICM, quien se encargue del monitoreo del cumplimiento en el uso de slots, por lo que la autoridad aeronáutica mexicana intervendrá en dicha tarea.

Pese a la devolución de slots, el gobierno de Estados Unidos mantiene las medidas contra las aerolíneas mexicanas, que tuvieron que cancelar 13 rutas ya anunciadas y que serían complemento para atender la demanda en el Mundial de Futbol 2026.