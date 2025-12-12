¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026? Lista OFICIAL de precios para los partidos del ‘Tri’

La Fase 3 para la compra de los boletos del Mundial 2026 se extenderá hasta el 13 de enero de 2026. (Foto: Shutterstock/ Fotoarte El Financiero)

¡Prepara la cartera! Luego del sorteo y la revelación del calendario para el Mundial 2026, la FIFA compartió cuánto costarán los boletos para todos los partidos que se jugarán en las diferentes sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

En la lista de precios se incluyó el esperado partido inaugural del Mundial 2026, en el cual México se enfrentará una vez más a Sudáfrica en el recién remodelado Estadio Banorte— que pasará a llamarse Estadio Ciudad de México durante la justa mundialista —.

Aunque los precios son más elevados para este encuentro, los demás partidos de la Selección Nacional en el Mundial 2026 son menos costosos. Te compartimos las listas de precios para todos los juegos del ‘Tri’.

El costo de los boletos para el Mundial 2026 desde el Estadio Azteca es el más elevado. (Foto: Shutterstock)

México vs. Sudáfrica: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido inaugural en el Estadio Azteca?

Uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol 2026 es el de México vs. Sudáfrica, un enfrentamiento que repetirá lo que sucedió durante el Mundial del 2010, cuando ambas selecciones se midieron en la cancha en el juego inaugural.

En esta ocasión el partido se realizara el 11 de junio del 2026 a la 1:00 de la tarde en el Estadio Ciudad de México — conocido como Estadio Banorte, antes Azteca—. El rango de precios para este encuentro va de los 19 mil 70 pesos a los 43 mil 35 pesos.

La FIFA explica que los precios mostrados ya incluyen todos los impuestos, por lo cual será el precio a pagar por las entradas. Aunque el mapa oficial del Estadio Ciudad de México marca una cuarta categoría no se han revelado los precios para esta zona.

México vs. Corea: Precio de los boletos en el Estadio Guadalajara

El siguiente partido que jugará la Selección Nacional de Javier Aguirre será el 18 de junio de 2026 a las 7:00 de la noche en el Estadio Akron, que durante el Mundial pasará a llamarse Estadio Guadalajara.

El encuentro será contra la República de Corea y el rango de precios es menos elevado que para el partido en el Estadio Azteca, ya que va de los 4 mil 955 pesos a los 13 mil 90 pesos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el segundo partido del ‘Tri’ en el Estadio Azteca?

El tercer partido del ‘Tri’ en el Mundial 2026 aún tiene algunas incógnitas, ya que la selección contra la cual se enfrentará está por definirse en uno de los cuatro repechajes de la UEFA.

El equipo contra el cual irá México será el ganador del Grupo D de la UEFA, las selecciones que se disputan el último boleto al mundial son Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

El juego entre la eliminatoria europea D y México se realizará en el Estadio Ciudad de México el 24 de junio del 2026 a las 19:00 horas. El rango de precios es el mismo que para el juego contra Corea: de 4 mil 955 pesos a 13 mil 90 pesos.

Fase 3 para la preventa: ¿Dónde y cómo comprar los boletos del Mundial 2026?

La fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026 ya comenzó y esta es muy diferente a los procesos anteriores, ya que tras el sorteo, los aficionados pueden ver cuáles son los partidos, sedes y horarios, y seleccionar el que desean.

Esta fase, denominada ‘sorteo aleatorio’, se extenderá hasta las 10:00 de la mañana del 13 de enero de 2026 y quienes deseen participar podrán seleccionar diferentes partidos a los que quieran asistir, eligiendo un máximo de 4 boletos.

Los pasos para acceder a la fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026 son los siguientes:

Inicia sesión con tu FIFA ID o crea tu cuenta

Una vez dentro busca la sección ‘sorteo aleatorio’

Elige los partidos a los que quieres ir

Selecciona la zona y la cantidad de entradas

Envía tu solicitud

La fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026 empieza este 11 de diciembre de 2025. (Foto: Shutterstock/fifa/)

La FIFA informó que en este proceso las solicitudes pueden ser parcial o totalmente aceptadas, es decir que te den boletos para todos los partidos que elegiste o solo para algunos, de acuerdo con la disponibilidad.

Dado que el proceso de solicitudes finaliza hasta enero, será hasta febrero cuando las entradas se comiencen a cobrar en las tarjetas vinculadas a la cuenta.