Fase 3 de la preventa de boletos del Mundial 2026: Paso a paso para comprar entradas a los partidos

La fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026 empieza este 11 de diciembre de 2025. (Foto: Shutterstock/fifa/)

¡Otra oportunidad! Llega la fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026, donde los compradores deben realizar un proceso para adquirir sus tickets, estos son los pasos a seguir.

La fase 3 es la primera donde los fanáticos del futbol que buscan un lugar para uno de los partidos del Mundial 2026 conocen qué equipos se enfrentan, al menos en la fase regular del torneo.

Esto porque en etapas anteriores no había ocurrido el sorteo del Mundial, donde se definieron los grupos para la Copa del Mundo de la FIFA, con sede y horarios ya establecidos.

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercera inauguración de una Copa del Mundo. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cómo comprar boletos en la fase 3 de la preventa para el Mundial 2026?

La fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026 lleva por nombre “sorteo aleatorio” y arranca este 11 de diciembre a partir de las 10:00 a.m. del tiempo del centro de México.

La FIFA informó que la hora de inscripción no afecta la oportunidad para conseguir las entradas, como lo es en el caso de otros eventos, tal como los conciertos.

En esta etapa, los aficionados eligen el juego al cual desean asistir, así como las zonas del recinto y la cantidad de tickets, pero hasta un máximo de 4.

Estos son los pasos para solicitar boletos para el Mundial 2026 en la fase 3:

Acceder a la página https://www.fifa.com/es/tickets, donde se debe iniciar sesión con el FIFA ID o crear uno en caso de no tenerlo y así poder comenzar con el proceso.

Elegir uno o más de entre los 104 partidos del Mundial en las diferentes sedes de México , Estados Unidos y Canadá .

, y . Designar zonas y cantidad de boletos

Enviar la solicitud al término de la elección

Posteriormente, el solicitante recibe un correo electrónico donde se le informa si su petición fue aprobada total o parcialmente

De acuerdo con información de la FIFA, el cobro de los boletos se realiza en algún punto de febrero 2026 a la tarjeta vinculada con la cuenta.

Además, se obtienen todos los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos dentro de la petición de los usuarios.

Estos son los detalles de la fase 3 de los boletos para el Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial 2026?

El costo de los boletos para el Mundial 2026 varían al depender de sede, país y fase del torneo de la Copa del Mundo de la FIFA.

Además, de que no vale lo mismo un lugar en las gradas que en las zonas VIP o más cercanas a la cancha.

Sin embargo, un precio aproximado es a partir de los $60 USD (alrededor de $1,122 MXN) en los juegos de fase de grupos y desde los $6,730 USD (cerca de $126,00 MXN), según la agencia AP.

¿Qué sabemos de la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026?

La última fase de venta de boletos para el Mundial se habilita “cerca del inicio” del certamen internacional de futbol.

En esta etapa se venden los últimos lugares en todas las sedes para todos los partidos en el orden en que los interesados “lleguen” a la fila virtual.