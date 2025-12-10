¿A qué hora inicia la preventa de México vs. Portugal HOY? Todos los detalles de los boletos EN VIVO

(Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Selección Nacional de México / Seleções de Portugal / IA)

Los boletos para el partido de México vs. Portugal se venden en la preventa Banorte del 10 al 12 de diciembre.

‘¡Siuuu!’. Próximamente, inicia la venta de boletos para el México vs. Portugal, partido con el que se inaugurará el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026. Pero este miércoles es un día especial gracias a la preventa.

A partir de HOY 10 de diciembre y hasta el viernes 12, las entradas para el partido México vs. Portugal están disponibles en su fase de preventa, disponible para tarjetahabientes de un banco en especial. Después, será la venta general.

Con el partido de Cristiano Ronaldo en México se inaugurará el Estadio Banorte (Azteca); será un encuentro amistoso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, en el que nuestro país es uno de los anfitriones.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es la preventa del México vs. Portugal?

La preventa comienza este miércoles 10 de diciembre a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México); en este horario se abre la página de Fanki para comprar boletos de México vs. Portugal.

Para acceder a la preventa debes crear una cuenta en Fanki y tener una tarjeta de Banorte. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

El 12 de diciembre a las 11:59 de la noche concluye la etapa de preventa (o antes en caso de que los boletos se agoten rápidamente), pues se le considera un evento de alta demanda.

Cabe destacar que la preventa es exclusiva para tarjetahabientes de crédito y débito Banorte, banco que llevará a partir del próximo 28 de marzo su mismo nombre.

¿Qué tarjetas NO participan en la preventa?

Sin embargo, hay algunas tarjetas que no participan en la preventa, tanto de crédito como de débito, para que no te hagas muchas ilusiones. Los plásticos que no se admiten son:

Tarjetas de crédito : Básica, Empresarial, Corporativas, Fácil

: Básica, Empresarial, Corporativas, Fácil Tarjetas de débito: Suma Menores, Prepago, Apoyos gubernamentales.

La preventa del México vs. Portugal es con Banorte pero no todas las tarjetas participan. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Mecánica de preventa de boletos

La preventa de México vs. Portugal no será por Ticketmaster como en otros eventos deportivos, sino a través de Fanki, plataforma encargada de la logística, horarios y funcionamiento para esta nueva etapa del que antes era Estadio Azteca.

Primero ingresa al sitio oficial de Fanki o descarga su aplicación; todos los boletos se venderán en preventa vía online. Ya dentro del sitio, sigue estas instrucciones:

Busca entre los eventos disponibles el partido de México vs. Portugal. Selecciona la zona y cantidad de entradas que desees adquirir (máximo 4 por persona). Elige el método de pago (en este caso es tarjeta Banorte); puede haber promociones aplicables. Finaliza la compra.

Al concluir, se enviarán vía correo electrónico información de los boletos adquiridos, mismos que se guardan automáticamente en tu cuenta de Fanki.

Fanki es la plataforma encargada de los boletos México vs. Portugal. (Foto: EFE, Fanki).

¿Cómo hacer una cuenta de Fanki? Paso a paso

Toma en consideración que antes de la preventa debes tener lista una cuenta en Fanki, así como asociar tu tarjeta Banorte participante para que te permitan la adquisición de entradas para el México vs. Portugal amistoso. Para registrarte, sigue estos pasos:

Entrar al sitio o app de Fanki. Selecciona “Iniciar sesión o registrarme”. Ingresa tu correo electrónico, mismo al que te enviarán un código de verificación. Verifica tu correo y llena el formulario de datos (teléfono, nombre completo, género, fecha de nacimiento y nacionalidad).

¿Cuánto cuesta un boleto para el partido México vs. Portugal? Lista OFICIAL de precios

Antes de la preventa oficial, algunos usuarios de Banorte recibieron un SMS con un enlace al sitio oficial de Fanki donde se venden los boletos.

En esta primera fase, la preventa permite a tarjetahabientes Banorte pagar sus boletos a 5 y 10 Meses Sin Intereses (MSI); esto solo aplica para los plásticos de crédito.

Dependiendo de la zona es el precio del boleto, que de acuerdo con la liga que llegó a algunos usuarios, van de 500 a 9 mil 000 pesos. Estos son los costos:

Fecha y hora del partido México vs. Portugal: ¿Cuándo y dónde es?

Con la venta de entradas, ya solo nos queda esperar la inauguración del Estadio Banorte, que coincide con este importante partido de preparación para México en el que podría estar Cristiano Ronaldo como titular de la Selección Portuguesa.

El juego será el próximo 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), y en él también habrá figuras como Vitinha e incluso Paulinho, contemplado por el DT de Portugal para el Mundial 2026.

Fecha: 28 de marzo de 2026.

Horario: 7:00 p.m.

Sede: Estadio Banorte (antes Azteca), Ciudad de México.