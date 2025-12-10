¿Cuándo es la venta general de México vs. Portugal en el Estadio Banorte? Tu oportunidad tras preventa

La venta general de México vs. Portugal es para todas las tarjetas. (Fotos: AP / IA Gemini).

La preventa de México vs. Portugal en el renovado Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, llegó con tal demanda que causó la caída de Fanki, página que distribuye los boletos en lugar del usual Ticketmaster; sin embargo, aún tienes oportunidad de conseguir entradas.

El Portugal de Cristiano Ronaldo juega en la Ciudad de México el del 28 de marzo de 2026, es el primer gran evento futbolístico rumbo al Mundial 2026.

El encuentro forma parte del calendario de preparación de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre. Al mismo tiempo, funciona como prueba operativa del recinto antes del partido inaugural del Mundial en el Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica.

Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a México en reapertura del estadio Azteca. (AP Foto/Peter Morrison) (Peter Morrison/AP)

Venta general México vs. Portugal: Fecha confirmada y cómo acceder

La venta general del México vs. Portugal está programada para el 13 de diciembre, de acuerdo con información oficial de la página Fanki. Esta etapa inicia después de la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte, que abarca del 10 al 12 de diciembre.

A partir de la apertura de la venta general, pueden utilizarse tarjetas de crédito y débito de todos los bancos.

Toda la compra se realiza mediante fanki.com.mx y la app Fanki. La boletera ha advertido de sitios apócrifos que tratan de usurpar su identidad para cometer fraudes, por lo cual debes evitar páginas con nombres similares y pequeñas variaciones como ‘Fanky’.

La plataforma habilita un límite de hasta cuatro boletos por cliente en esta fase. Tras la compra, el boleto se almacena automáticamente en la sección “Mis Boletos” dentro del perfil del usuario y el código QR se libera dos días antes del partido, recurso necesario para ingresar al Estadio Banorte.

Las capturas de pantalla del boleto no permiten el acceso al estadio y que la reventa está prohibida. En caso de detectarse un uso irregular, Fanki puede cancelar la entrada sin derecho a reembolso, de acuerdo con sus reglas operativas.

El portugués Cristiano Ronaldo ha causado expectativa en el Estadio Banorte. (AP Foto/Peter Morrison) (Peter Morrison/AP)

Boletos México vs. Portugal: Precios de las entradas disponibles en Fanki

Los montos abarcan una amplia variedad de zonas y oscilan entre 500 y 9,000 pesos, dependiendo del área del estadio. Estos son todos los precios de los boletos de México vs. Portugal:

Premium A Chairman’s Club: $9,000

Premium A Locker Club: $8,000

Premium B Locker Club: $8,000

Sierra Porch: $8,000

Premium A Corner Club: $6,500

Palcos Club: $6,000

Platea 200: $6,000

Lateral 300A: $5,000

Norte 100: $3,800

Sur 100: $3,800

Lateral 300B: $3,800

Alto Lateral: $2,500

Cabecera 300: $1,750

Preferente 300: $1,500

Alto Norte: $1,500

Alto Sur: $1,500

Alto Lateral UF: $500

Alto Norte UF: $500

Alto Sur UF: $500

Mapa del Estadio Banorte para el partido México vs. Portugal. (Foto: Captura de pantalla).

Registro y proceso de compra en Fanki

Para participar en cualquiera de las fases de venta, los usuarios deben registrarse en Fanki mediante su sitio web o la app móvil.

El proceso implica ingresar datos personales, verificar un correo electrónico mediante un código y aceptar los términos y condiciones.

Después, con la sesión activa, se selecciona el evento México vs. Portugal, la zona de preferencia y el método de pago.

Los próximos partidos de preparación de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana juega contra Portugal el 28 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El duelo ocurre tres días antes del encuentro México vs. Bélgica, que se disputará el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.