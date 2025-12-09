¿Por qué Helmut Marko renunció a Red Bull? ‘Un hecho me conmovió profundamente’

Helmut Marko, asesor de Red Bull y mentor de Verstappen, se retira de la F1 a los 82 años. (AP Foto/Darko Bandic)

Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko tras dos décadas de influencia, lo cual marca una etapa de reconstrucción de la escudería de las bebidas energéticas, ¿pero qué hay detrás de su renuncia?

El retiro de Helmut como asesor deportivo de Red Bull era un tema que sonaba en el paddock desde hace tiempo y este 9 de diciembre anunció que se va del equipo al final de 2025.

Tras la muerte de Dietrich Mateschitz —uno de los dueños de Red Bull — en 2022, se ha vivido una reorganización interna marcada por rivalidades.

Desde 2024, Red Bull vio partir a varias figuras clave: Adrian Newey, genio de la aerodinámica que será director deportivo de Aston Martin desde 2026; la polémica salida de ‘Checo’ Pérez, quien resultó difícil de reemplazar como compañero de Max Verstappen; el despido de Christian Horner y su sustitución por Laurent Mekies como jefe de equipo; así como Jonathan Wheatley y Will Courtenay.

La razón por la que Helmut Marko se va de Red Bull

La renuncia de Marko, de 82 años, coincide con un cierre de temporada en el que Lando Norris fue campeón de pilotos por solo dos puntos de ventaja sobre Verstappen, lo cual el asesor describió como determinante para concluir su ciclo.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, anunció su salida. (Foto: AP).

“El hecho de haber perdido por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para mí, personalmente, de poner fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso. Deseo al equipo todo el éxito y estoy convencido de que el año que viene volverán a luchar por los dos títulos del campeonato mundial”, expresó Marko en un comunicado de Red Bull.

McLaren también se llevó el mundial de constructores con 833 puntos, mientras que Red Bull se quedó en la tercera posición con 451, tras probar suerte sin éxito con Liam Lawson y Yuki Tsunoda como segundos pilotos.

El pasado abril, Marko ya había insinuado su retiro a Sky Alemania: “Está claro que llega un momento en que ya no puedes hacerlo, sobre todo por tu edad. Porque esos viajes no son poca cosa”.

Oliver Mintzlaff, CEO de Corporate Projects and Investments en Red Bull, confirmó en el mensaje oficial que Marko le expresó su deseo de retirarse y afirmó que este es el “final de una era extraordinaria“.

“Se dirigió a mí con el deseo de poner fin a su papel como asesor de automovilismo a finales de año (...) Tras una larga e intensa conversación, supe que tenía que respetar sus deseos, ya que me dio la impresión de que era el momento adecuado para que diera este paso. Aunque su marcha dejará un vacío importante, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull Racing lo compensan con creces”, mencionó.

Helmut Marko es reconocido por su instinto para encontrar pilotos destacados. (FOTO: Shutterstock)

Las tensiones de Helmut Marko en Red Bull

Aunque oficialmente se trata de una salida planificada, el sitio especializado The Race describe un escenario más complejo.

El medio señala que la relación entre Marko y la estructura corporativa de Red Bull había cambiado desde la muerte de Dietrich Mateschitz, cercano aliado del asesor. Ese giro organizacional habría implicado nuevos niveles de supervisión y responsabilidad que modificaron dinámicas históricas dentro del equipo.

De acuerdo con The Race, hubo episodios que marcaron la tensión interna: comentarios discriminatorios sobre ‘Checo’ Pérez en 2023, un intento fallido de destituir a Marko en 2024 y diferencias recientes relacionadas con decisiones sobre pilotos jóvenes, como desacuerdos sobre la posible incorporación de Alex Dunne, exjunior de McLaren.

El medio también reporta que la salida de Marko se habría discutido y acordado internamente entre el domingo posterior al Gran Premio de Abu Dhabi y el lunes siguiente, previo al anuncio oficial. Directivos como Mintzlaff y el accionista Chalerm Yoovidhya habrían coincidido en avanzar con la separación.

Uno de los puntos más sensibles es la relación entre Marko y Max Verstappen. El piloto neerlandés ha expresado en varias ocasiones que Marko es uno de sus “pilares” dentro de Red Bull y anteriormente insinuó su posible salida del equipo si el asesor era removido. Esta postura contrastó con su falta de respaldo hacia Christian Horner durante su controversia de 2024.

Helmut Marko decidió salir de Red Bull tras perder el campeonato en la temporada 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Red Bull Content Pool) (Mark Thompson)

La salida de Marko ocurre en medio de un proceso en el que Red Bull busca retener a Verstappen más allá de 2028, pese a que su contrato permite escenarios de salida anticipada.

¿Quién es Helmut Marko?

El directivo austriaco participó en decisiones estratégicas, en la estructura interna del equipo.

Marko dirigió el Red Bull Junior Programme, un semillero que promovió a 20 pilotos a la Fórmula 1. Entre ellos destacan Sebastian Vettel y Max Verstappen, quienes acumularon cuatro campeonatos mundiales cada uno bajo la estructura de Red Bull. El graduado más reciente es Arvid Lindblad, quien debutará en Racing Bulls en 2026.

“Llevo seis décadas dedicado al automovilismo y los últimos veinte años en Red Bull han sido una experiencia extraordinaria y de gran éxito. Ha sido una época maravillosa en la que he podido contribuir a dar forma y compartir con tanta gente con talento. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, comentó Marko en el comunicado.

En cifras, los resultados del periodo de Marko resumen el impacto de su gestión: seis campeonatos de constructores, ocho de pilotos, 132 victorias y 106 vueltas rápidas combinando todas las escuderías del grupo. Solo Red Bull Racing acumuló 130 triunfos y 111 poles bajo su influencia.