La conversación que mantuvo a Helmut Marko, crítico de ‘Checo’ y mentor de Verstappen, en Red Bull

Helmut Marko tuvo su ‘rebanada’ de drama en el ‘juego de toros’ de Red Bull, luego de que el viernes pasado se difundió que podría ser suspendido por presuntamente filtrar los supuestos mensajes de Christian Horner, el jefe de la escudería que fue investigado y absuelto por comportamiento inapropiado.

Sin embargo, este sábado el asesor deportivo del equipo de ‘Checo’ Pérez respondió a Sky Sports si será suspendido: ““No, no, no. Si alguien tiene este deseo o idea, no hay base legal”.

El asesor de 80 años le había informado el viernes a la cadena austriaca ORF que podría salir de Red Bull: “La posibilidad teórica siempre existe. Creo que es un tema muy complejo”.

Luego de ello, Max Verstappen le dio su apoyo completo e indicó que podría reexaminar su futuro en la escudería si su mentor se iba: “Helmut y yo nos tenemos mucho respeto. Mi lealtad en general a Red Bull, pero también a él, después de todo por lo que ha hecho por mí va muy lejos”, dijo a Sky Sports.

El neerlandés agregó: “Me parece realmente importante que mantengamos el equipo clave unido porque así es como hemos funcionado realmente bien y así es como funcionaremos realmente bien en el futuro. Ellos lo saben. Para mí, Helmut es un factor muy clave en eso y tiene que quedarse para mí, seguro”.

Helmut Marko y 'Checo' Pérez llevan una relación complicada ante medios de comunicación. (MexSport via Firo Sportphoto / EFE)

Helmut Marko habló con Oliver Mintzlaff

Marko tuvo una conversación con el director ejecutivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, supervisor de operaciones deportivas de la empresa que, según la revista británica BusinessF1, ya tenía lista la carta de despido para Horner antes de que saliera el resultado de la investigación.

Así que Marko habló con Mintzlaff el sábado, antes del Gran Premio de Arabia Saudita y según explicó a Sky Sports, hablaron de que no había base legal para la suspensión:

“Fue una reunión muy buena. Creo que todo está claro... tuvimos una discusión y decidimos que esos rumores se habían extendido y no tenían ningún trasfondo legal”.

Mintzlaff quien estuvo en el circuito de Jeddah Corniche este fin de semana solo dijo: “Puedo decirles que tuve una buena conversación”.

Helmut Marko habla de las supuestas filtraciones de Horner

Sobre las filtraciones de los supuestos mensajes de Horner, Helmut mencionó en declaraciones citadas por Motorsport que eso era “una completa basura”:

“Estoy feliz solo de tener mi iPhone medio controlado. No he visto este informe ni ninguno de estos chats. Me he mantenido deliberadamente al margen. Asociarme con ello fue casi como una operación planeada, como me di cuenta”.

El campeón del mundo en la Fórmual 1 dio su respaldo a Helmut Marko. (Foto: EFE)

Además, el expiloto austriaco agregó en Sky Sports que no tenía inconveniente con trabajar con Horner: “Hemos trabajado juntos durante 19 años, así que ¿por qué no? Pero las cosas tienen que resolverse”.

Helmut también comentó el contrato de su pupilo Max Verstappen, que finaliza en 2028: “Eso es bastante tiempo a partir de ahora. Toto Wolff dice que los contratos no significan tanto en la Fórmula 1″.

En tanto, Christian Horner mencionó a Motorsport que el rumor de la suspensión fue una sorpresa, pero el equipo no estuvo involucrado: “Helmut es un contratista de Red Bull GmbH, así que fue un asunto entre ellos. No éramos parte o parte de esa discusión”.

Horner ha sido apoyado por Sergio Pérez en este drama, en contraposición con una abierta hostilidad de Jos Verstappen, el padre de Max, quien ha pedido su salida.

¿Qué hace Helmut Marko en Red Bull?

Marko es asesor deportivo de Red Bull GmbH, la empresa matriz austriaca, por lo cual no trabaja directamente para el equipo de Fórmula Uno. También es el encargado del programa de desarrollo de pilotos del equipo.

Él ha supervisado los dos equipos de Red Bull en F1 desde 2005 y se ha hecho cargo de desarrollar a los próximos pilotos, como en el caso del tricampeón Max Verstappen, quien debutó en la F1 en 2015 cuando tenía 17 años.

Él también desempeñó un papel importante en el fichaje de varios pilotos como Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo.

Sin embargo, el reclutamiento de Sergio ‘Checo’ Pérez parece venir por su buena relación con Christian Horner, ya que el mexicano pilotó en 2009 para la escudería del británico: Arden International en la GP2. “Con Christian siempre he tenido una buena relación y siempre ha sido muy abierta”, dijo el tapatío en el podcast Beyond the Grid.

Helmut Marko es asesor deportivo de Red Bull. (EFE)

La relación de Helmut Marko con ‘Checo’ suele ir de las críticas a las felicitaciones, en 2023 fue polémico su comentario hacia el mexicano:

“Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel; pero las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera”.

No fue la primera vez, ya que en 2022 Marko dijo a Sky Sports Alemania: “Estamos positivamente sorprendidos por lo bueno que fue aquí. Fue una vuelta increíble, la completó fácilmente, sin dudar. Como sudamericano, ‘Checo’ Pérez generalmente tiene muchos altibajos”.

Ese año también comparó los ataques terroristas de Arabia Saudita con vivir en la CDMX: “Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro”, declaró en aquella ocasión a distintos medios.

Jos Verstappen asegura que la permanencia de Christian Horner en Red Bull seguirá causando problemas. (EFE)

¿Hay un pleito interno en Red Bull?

Todo el caso Horner ha ocurrido en medio de especulaciones que comenzaron tras la muerte de Dietrich Mateschitz en 2022, el dueño austriaco de Red Bull, con lo cual según The Sun comenzó un “vacío de poder” en la empresa: “su hijo Mark, de 31 años, heredó el 49% de las acciones y, aunque Dietrich era un ferviente partidario de Horner, no se cree que Mark lo sea”.

Se ha dicho que Horner mantiene una buena relación con la fracción tailandesa de Red Bull, representada por Chalerm Yoovidhya, cuya familia posee el 51 por ciento de las acciones.

Daily Mail menciona que tras muerte de Dietrich, quien llevó a Horner como jefe de operaciones de Red Bull, su posición se vio en problemas.

Según The Sun y Daily Mail, todo apunta a que hay un bando que no está cómodo con Horner, conformado principalmente por: Oliver Mintzlaff, director general y antiguo consejero delegado del RB Leipzig, Helmut Marko y Jos Verstappen.